BillIe Eilish es la artista revelación de la Generación Z. Su música, su estética, su puesta en escena, su arte... La joven cantante y compositora norteamericana está sacudiendo la industria musical con su innovadora propuesta y saltándose todos los cánones de la moda con sus looks tomboy.

Los días 2 y 3 de septiembre estará en concierto en España, en Barcelona y Madrid respectivamente, presentando las canciones de su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Para ir abriendo boca, hemos seleccionado para tí algunas de sus mejores imágenes en concierto.

La autora de Bad Guy ha construido un universo único y retorcido - pero a la vez tremendamente adictivo- a partir de elementos del pop, el punk, la electrónica y la estética dark. El resultado es una artista genuina, inclasificable, necesaria.