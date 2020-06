6 de 10 En 1998, George Michael supo llevar con dignidad una salida del armario forzosa e indigna tras ser detenido por un policía de incógnito mientras mantenía sexo en unos baños públicos. En una sociedad e industria musical en pañales en cuanto a la visibilidad homosexual, muchos jóvenes encontraron en él un bastión de esperanza y dignidad. Muy poco después, el icono pop salió del armario en una entrevista concedida a la cadena CNN. "No tengo problemas con que la gente sepa que tengo una relación con un hombre en este momento", declaró, además de que no había estado con una mujer desde hacía una década. "No me siento avergonzado, me siento estúpido, imprudente y débil por haber expuesto mi sexualidad de esta manera", agregó.