3 de 31 Kiss and Make Up se convertía en la tarjeta de presentación perfecta de Blackpink en Europa con la compañía inmejorable de Dua Lipa. Fue el segundo número uno para un artista de K-pop en LOS40 (el primero fue para PSY con Gangman style, en diciembre de 2012), y el tercero para Dua Lipa, que ya lo fue con New rules en 2017 y con One kiss en 2018… ¡Y con un solo álbum en el mercado!