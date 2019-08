Bobby Brown no puede con el documental de Whitney Houston

La relación entre Bobby Brown y Whitney Houston vivió otro polémico episodio tras la denuncia del ex marido de la cantante sobre el documental Whitney: Can I be me? creado por Showtime y emitido también por la BBC.

Sin embargo, un tribunal federal de Nueva York ha desestimado la demanda que había interpuesto para frenar su distribución y además exigiendo una indemnización superior a dos millones de dólares.

El estreno del documental tuvo lugar en 2017 en las principales salas de cine de todo el mundo para posteriormente ser lanzado en DVD. Bobby Brown presentó entonces una demanda por el uso de imágenes no autorizadas alegando que ni él ni su familia habían dado ningún consentimiento para aparecer en el mismo.

Sin embargo, la corte neoyorquina entiende que pese a que el productor y músico no diera explícitamente su consentimiento, los productores del documental obtuvieron los permisos para utilizar todo el material audiovisual mostrado.

El documental analizaba las dificultades de Whitney Houston una vez que su carrera consiguió alcanzar el éxito a mediados de la década de 1980 con grandes canciones como How Will I Know, I Wanna Dance With Somebody, y I Will Always Love You.

El tribunal federal asegura en su sentencia que la creación del documental Whitney: Can I be me? está protegido por la primera enmienda estadounidense que protege estas expresiones artísticas.

El camino judicial parece no haber terminado aquí ya que esta corte asegura no tener jurisprudencia para juzgar lo acontecido con el documental en Reino Unido con la BBC.

Whitney Houston falleció el 11 de febrero de 2012 tras ser encontrada ahogada en la bañera del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Su matrimonio con Bobby Brown fue documentado por miles de medios de comunicación en tdo el mundo como un calvario.

En más de una ocasión sus peleas, escándalos y altercados saltaron a las primeras páginas de periódicos y revistas. El deterioro físico sufrido por la cantante se evidenciaba en cada una de sus apariciones públicas. Sus idas y venidas a centros de desintoxicación estaban a la orden del día. En 2016 esta turbulenta relación llegó legalmente a su fin con un sonado divorcio pero sus enfrentamientos continúan hasta hoy.