Estas son las canciones de series españolas que marcaron tendencia

En Paco y Veva, Hugo Silva y Elena Ballesteros se pasaban los capítulos cantando. Son muchas las series españolas cuya intro, canción del teaser o tema incluído en algún episodio llegó a convertirse en tendencia. Hacemos un repaso por algunas de ellas, y, con este calor abrasador, no podemos más que empezar acordándonos de ese sueño que era Código Fuego y entristecernos porque en pleno 2019 no esté Me llamo conejo de Muchachada Nui en Spotify.

FARIÑA

La sintonía que interpreta Iván Ferreiro daba paso a capítulos donde sonaban desde Siniestro Total, Os Resentidos, Kokoshca o Aerolíneas Federales. Desde aquí, gracias.

JUSTO ANTES DE CRISTO

Este año llegaron los romanos a Movistar, liderados por Julián López, con la particular versión/remix de Historia del Arte de Las Bistecs a cargo de Carlos Jean que tanto merece la pena oír.

ARDE MADRID

Malagueña de Bambi Molesters nos acompañaba al comienzo de cada episodio de Arde Madrid, la maravillosa serie creada por Paco León y Anna R. Costa para nuestro disfrute.

PAQUITA SALAS

Sergio Dalma cantando el opening noventero de Paquita Salas fue toda una fantasía. Hype total con el capítulo final de la segunda temporada.

MERLÍ

Las aventuras de Pol, Bruno y los demás alumnos de Merlí tenían el preludio de Frédéric Descargues. ¿Cuál será la intro del spin-off que se estrenará próximamente?

UN PASO ADELANTE

Uno, due, tre, quattro... Cómo olvidarnos de esa intro, de UPA DANCE y su Sámbame (aunque Once Again le daba mil vueltas como hit) y de las coreografías que montaban los alumnos de la escuela de Carmen Arranz con el Baila Morena de Zucchero o el Moi... Lolita de Alizeé.

HERMANOS

La mini-serie de Telecinco protagonizada por María Valverde, Antonio Velázquez y Álvaro Cervantes era anunciada con este Stop The Clocks de L.A que más de uno shazameó entre promo y promo.

CREMATORIO

La música de Loquillo sonaba en la cabecera de la serie del desaparecido Pepe Sancho en Canal +. Una razón más para revisitar esta combinación con Johnny Hallyday.

ESENCIA DE PODER

Momento remember total. La serie que ocupaba las tardes en Telecinco en 2001 contaba con el Caminar por la vida de David Civera, que lo petaba con su "caminar por la vida y romper con la monotonía...".

FÍSICA O QUÍMICA

Todos recordamos "la mitad de lo que hemos vivido...". Lo escucharíamos en bucle como el "me quemaría por dentro". ¿Pero qué me decís del Cuando lloras que cantaban los actores de la serie?

CUESTIÓN DE SEXO

El silbido de Young Folks era la mítica cabecera de la serie de Cuatro, que también contaba con varios temas de The Sunday Drivers en varios de sus episodios. Desde estas líneas, pedimos a Divinity que vuelva a reponerla.

NADA ES PARA SIEMPRE

Los mediodías en Antena 3 eran de Gato (que un día nos representó en Eurovisión) y compañía para los que nos presentábamos a selectividad en el 2000.

LOS HOMBRES DE PACO

En el pasado Arenal Sound alguien puso en una pancarta en el concierto de Pignoise, "si vuelven Pignoise, que vuelvan Los Hombres de Paco". Y eso habla por sí solo.

COMPAÑEROS

Antes de Los Lunes Que Quedan, Greta y los Garbo eran las encargadas de cantarnos en la entradilla que "no te fallaré, somos compañeros, del trabajo, de la vida y del amor".

AL SALIR DE CLASE

En el CBC, el garito donde los de 7 Robles veían actuaciones de Jennifer López o Bon Jovi así, de repente, mientras tomaban algo o debatían sobre la mano negra, conocimos a La Rabia del Milenio, que pasaron a formar parte de la memoria musical de la serie.

ALASKA Y MARIO

El opening del reality de la pareja más divertida era de los reyes patrios del surf instrumental junto a Los Coronas, los Tiki Phantoms.

YO SOY BEA

Ana Mena versionó Te Falta Veneno, de Edurne, que era la sintonía de la serie y era de lo más escuchado en los mp3´s en el 2006.

MENUDO ES MI PADRE

El Fary nos cantaba "Ya está amaneciendo, la noche se va..." en la serie de la que él era protagonista. ¿Nostalgia? ¿A continuación ha empezado a sonar en vuestra cabeza Farmacia de Guardia o El Súper porque sí?

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO

La cabecera de la serie en la que media España se enamoró del Duque y la otra mitad quería hacerse amiga de la Jessi, era cantada por Innata.

AÍDA

Carmen Machi venía de 7 Vidas, donde la sintonía era interpretada por Emilio Aragón, Raimundo Amador y hasta El Canto del Loco en sus últimas temporadas. Ya era hora, le tocaba a ella. Y le tocó Bebe.

LOS SERRANO

El tema que cantaba Fran Perea era una adaptación del Grandes Éxitos de Mikel Erentxun y Verónica Sánchez siempre será la chica de la habitación de al lado. También se pasaron por la taberna de Resines y Bonilla El Sueño de Morfeo en modo crossover.