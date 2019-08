Dentro de unos días se dará el relevo entre los que terminan sus vacaciones y los que la comienzan. Será en el día más perezoso del año, el 15 de agosto, que nos pillará justo entre la lista de LOS40 de esta semana y la lista de la semana que viene. Parece que son pocas las cosas que pueden cambiar, pero estáis muy equivocados.

Mabel y su Don't call me up podrían revalidar el primer Nº 1 de la de Alhaurín El Grande. La hija de Neneh Cherry se ha convertido en una de las nuevas realidades del r'n'b y no nos extrañaría en absoluto que revalidara la corona que ha ostentado esta semana.

Alicia Keys, Pedro Capó y Farruko ya han ocupado en dos ocasiones el primer puesto de nuestro chart con su Calma. No nos resultaría nada raro que volvieran a hacerlo en una tercera ocasión, por lo que son firmes candidatos a hacerse con el oro.

Otros que buscan la posición de honor a pesar de haberla conseguido ya son Jonas Brothers. Su Sucker se ha convertido en una de las baladas épicas del verano y va camino de seguir sonando en otoño y hasta que los hermanos Jonas pasen con su gira por nuestro país.

Aitana, Daddy Yankee, Alicia Keys o Mabel buscan hacerse con el liderato de nuestra lista

Y otra que está más que acostumbrada a ocupar la primera posición de nuestra lista es Aitana. La cantante podría volver a conseguirlo con Nada sale mal si el viento sopla a su favor. ¿Será su sábado?

El Fading de Alle Farben e ILIRA sigue acechando a pesar de haber descabalgado de la primera posición y no hay que perder de vista el Con Calma de Daddy Yankee y Snow que también podría dar la sorpresa.

Entre los candidatos a entrar en lista esta semana solo está Leiva, un viejo conocido por estos lares. Su Superpoderes podría conseguir entrar en el conteo. Si quieres que así sea vota en tus redes sociales bajo el hashtag #MiVoto40Leiva

¡Nos escuchamos el sábado!