Jonas Brothers: Estas son las canciones que han cantado en el primer concierto de su ‘Happiness Begins Tour’

Llevaba tiempo anunciado y los fans estaban impacientes. Nueva gira de Jonas Brothers que hasta el próximo mes de febrero estarán recorriendo América y Europa casi sin descanso para demostrar en directo que su vuelta ha sido de lo más acertada.

Primer concierto en Miami. Muchos nervios y ganas de arrancar con un proyecto que no está dando más que alegrías a los hermanos que han aprovechado este concierto para presentar por primera vez en directo temas como Rollercoaster, Strangers, Used to be, Hesitate, Come back o I believe. Han sumado Cool y Only human que ya habíamos escuchado en directo en estos meses.

Aunque el repertorio se ha basado en su último disco, también han recurrido a otros temas de su primera etapa juntos como S.O.S., That’s just the way we roll, Fly with me o Lovebug. Momento para la nostalgia de los que fueron fans del grupo desde el principio.

Ha habido un tema elegido por los fans, Can’t have you, que se incluyó en su tercer álbum, A little bit longer, de 2008. Por aquel entonces no salió como single pero está claro que a sus seguidores les llegó.

El concierto ha sido la confirmación de que los tres hermanos unidos son más fuertes que por separado aunque también ha habido un guiño a sus carreras en solitario. Hemos oído nuevas versiones de Jealous, tema de Nick Jonas y de Cake by the ocean, de DNCE, el grupo de Joe Jonas. El mayor, Kevin Jonas, se ha sentado al piano para interpretar uno de los temas que se incluían en el segundo álbum del grupo, When you look me in the eyes.

Como su carrera es extensa y sus éxitos numerosos, han recurrido a dos mixes para no dejarse ninguno de sus clásicos fuera. En uno primero hemos podido escuchar Mandy, Paranoid, Got me going crazy y Play my music. En el segundo, le ha tocado el turno a Hold on, World War III y Tonight.

Otro de los temas que no ha faltado ha sido la versión que hicieron de, Year 3000, del grupo Busted, que pudimos escuchar en su álbum debut. Sin duda, un guiño a sus inicios.

En cuanto a los dos bises finales, supongo que te habrás imaginado que uno de los temas que no ha faltado y que más se ha hecho esperar ha sido el de Sucker que ha servido de cierre al concierto tras Encore. Un fin de fiesta por todo lo alto.

Pero no nos olvidemos de la gran sorpresa latina de la noche. Sebastián Yatra, Natti Natasha y Daddy Yankee se han subido al ring para cantar con ellos Runaway en lo que se ha convertido en el momento álgido de la noche. El poderío latino se ha hecho notar. Los Jonas Brothers se han subido al carro de la tendencia del momento con mucha naturalidad.

Ahora queda comprobar si el próximo mes de febrero, cuando vengan a España, continúan con el mismo set list o ha sufrido variaciones en estos meses que hay por delante.