Las películas musicales con mejor banda sonora de la historia

Con la noticia del musical de Beetlejuice en Broadway, y dejándonos en el tintero maravillas como Los Miserables, Todos dicen I Love You, Chicago, Dentro del Laberinto, Hair o All That Jazz, os recomiendo en el siguiente bloque algunos numerazos para superar el impacto felino del trailer de Cats.

LA LA LAND

Todos los que hemos visto la película hemos querido emular el Another Day of Sun en un atasco. Pero ahondando en la banda sonora, encontramos Epilogue, que suena durante la escena final que muchos aún no habéis podido superar.

La escena final de la película. ¡Ojo spoilers!

GREASE 2

No nos engañemos, nos pasamos media vida esperando secuelas que nunca llegarán y debieran, pero Grease 2 nunca debería haber existido. Pero... el Cool Rider que se monta Michelle Pfeiffer/Stephanie, sí es muy necesario siempre. Y qué decir de Grease. Eso sí que es marcar a una generación.

ROCKY HORROR PICTURE SHOW

La peli más weird que os podéis imaginar. Haceos un favor y no os perdáis el universo de Magenta, Columbia, Rocky... ni a Tim Curry interpretando el mejor papel de su carrera. Y si con Sweet Transvestite él se viene muy arriba, nosotros lo hacemos con el Science Fiction/Double Feature de Richard O´Brien.

BURLESQUE

Christina Aguilera y Cher en una película. ¿Puede ser más maravilloso? Sí. Hubiera podido serlo. Pero en la banda sonora suenan una joya tras otra. En esta ocasión, nos quedamos con el Express de Xtina.

Xpress en Burlesque

FAMA

"Buscáis la fama, pero la fama cuesta, pues aqui es donde váis a empezar a pagar: con sudor" . La inolvidable Coco Hernández fue interpretada por Irene Cara, que también fue la encargada del tema principal (que se llevó el Oscar) y que además daba voz al What a Feeling de otro musical mítico, Flashdance. El Out Here On My Own es otro temazo máximo de la banda sonora.

EL BAR COYOTE

Chicas que bailan sobre la barra de un bar, con cameo de Michael Bay incluído. LeAnn Rimes consiguió con Can´t Fight The Moonlight que nos subiésemos a la encimera de la cocina a cantarla como Piper Perabo , aunque The Right Kind of The Error fuese mejor.

DREAMGIRLS

Beyoncé nos encantó como Etta James en Cadillac Records, pero el One Night Only como Deena Jones está a la altura de su Listen o del orgasmo auditivo que es el And I Am Telling You I´m Not Going de Jennifer Hudson. ¿Habéis intentando llegar al tono? Por esa voz te rogamos, señor, óyenos. Mención especial a Jamie Foxx, que también protagonizó el biopic sobre Ray Charles.

FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE

John Travolta bailando por los Bee Gees. Tony Manero también movía sus caderas al ritmo de Yvone Elliman, hawaiana que interpretó el tema cedido por los tres hermanos Gibb, If I can´t have you.

ACROSS THE UNIVERSE

Fionna Apple interpretó Across The Universe para Pleasantville. Pero nos referimos a la peli que protagonizó Evan Rachel Wood (que nos encandiló en Thirteen), un musical inspirado en canciones de los Beatles, con cameo de Bono de U2 como extra.

MOULIN ROUGE!

Otro musical donde Christina Aguilera forma parte de la banda sonora. Y otro musical que ha anunciado recientemente que llega a los escenarios de Broadway cientro treinta años desde su inauguración en París. Y muy bien asignados Nicole Kidman y Ewan McGregor como protas y demostrando sus dones musicales.

ROMEO Y JULIETA

Al igual que Moulin Rouge o El Gran Gatsby, , fue dirigida por Baz Luhrmann, y protagonizada por dos iconos de los 90, Leo DiCaprio y Claire Danes. Y si volveis a verla cuando han pasado más de veinte años desde su estreno, os seguirá encantando tanto o más que el Lovefool de los Cardigans que aparece en su banda sonora. El próximo proyecto de Baz es el biopic de Elvis. Lo esperamos ansiosos.

NINE

El Cinema Italiano de Kate Hudson brilla en un soundtrack plagado de grandes mujeres como son Fergie, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Nicole Kidman o Sophia Loren. Cameron Díaz se quedó a las puertas.

DIRTY DANCING

Patrick Swayze que estás en los cielos, nos enamoraste en este clásico hace treinta y dos años, y remataste la jugada con Ghost. Dieciocho semanas en el número uno de ventas mundial. Nunca nos cansaremos de escucharle decir "no permitiré que nadie te arrincone". Una lástima que el lago de la peli se secase hace cuatro años.

CABARET

Un genio como Bob Fosse dirigió a la hija de Judy Garland (El Mago de Oz, otro clásico imprescindible), Liza Minnelli, que consiguió el Oscar por su legendaria Sally Bowles. En España, Sally siempre será nuestra Natalia Millán.