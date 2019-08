Ana Fernández nos comparte su playlist: 7 canciones para 7 días

La nueva temporada de Las chicas del cable (Bambú Producciones) se estrena a nivel mundial este viernes 9 de agosto en Netflix. La historia continúa en 1931, un año en el que la igualdad de género marcará un antes y un después en la vida de las españolas, y donde la República cambiará la estructura social conocida hasta el momento. Cobra una especial relevancia el personaje de Ana Fernández (Carlota), quien se adentra en política, enfrentándose a un adversario sin escrúpulos que la obligará a decidir entre su intimidad o seguir luchando por sus ideales, una decisión que de una manera u otra implica al resto de las chicas.

La actriz es nuestra invitada para seleccionar las siete canciones para los próximos días.

LAS RECOMENDACIONES DE ANA FERNÁNDEZ

Fix you de Coldplay. Apenas llega a la treintena, y si tuviéramos que definirla con un adjetivo probablemente sería tenaz. Como reza la letra de esta canción del grupo de Chris Martin, ella ha tratado de arreglarse en cada batalla.

Anybody seen my baby? de Rolling Stones. Sí, Ana, la vimos. En Los Protegidos, su hermana menor, María, interpretaba el papel de la hermana de Sandra, una de las chicas con poderes sobrenaturales.

Here comes de sun de The Beatles. Eso esperamos, que no vea sombras en la cárcel. Los episodios de la cuarta temporada van a girar en torno a Carlota, que se presentará a las elecciones municipales de Madrid, una decisión por la que recibe amenazas y que le lleva hasta una situación límite.

Volveré de Marlon. La banda de su pareja desde hace cuatro años, Adrián Roma, con el que colaboró en el single Marzo en Febrero.

Amores de barra de Ella Baila Sola. Y es que el amor es Sólo Química, según la película de Alfonso Albacete del mismo título que protagonizó junto a Alejo Sauras y Rodrigo Guirao en 2015. También pudimos verla en Amar es para siempre, en la piel de Carlota Hidalgo. Parece que su verdadero nombre le persigue en varios de sus papeles, ya que se llama Ana Carlota (y a veces algunos medios caen en la confusión de confundirla con otra gran actriz de este país, la veterana sevillana Ana Fernández).

Can't stop loving you de Phil Collins. No pudimos dejar de amar su personaje en la serie de Cuatro Cuestión de Sexo, Sofía, donde durante treinta y siete episodios era la hija de Pilar Castro y Willy Toledo. Y con especial cariño recordamos su paso por Impares Premium, el spin off de la serie que dirigieron Rodrigo Sorogoyen y Peris Romano.

Perfect de Ed Sheeran. Y perfecta se muestra siempre, siendo una de las actrices que marcan tendencia. Hemos podido verla en videoclips de bandas como Forraje o Marea o leerla en su blog para Elle, Breathing. La Vida de Ana y Oli. Junto a las cantantes Marta Sánchez y Ana Guerra, fue rostro de la campaña de la EECC y Ausonia del pasado año para concienciar y recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama.

MIS RECOMENDACIONES

Mystery of Love de Sufjan Stevens. En la banda sonora de Call me by your name hallamos una de esas canciones que dañan y hacen creer en el amor por partes iguales al sonar los primeros acordes. Nominada tanto en los Oscar como en los Grammy, es más que recomendable su actuación en los premios de la Academia junto a St Vicent.

Eet de Regina Spektor. En Far, su disco de 2009, destaca este tema (y este pianísimo) de la cantante a los que muchos conocen por ser la voz de la intro de Orange is the new black.

La Llorona de Chavela Vargas. Esta semana se han cumplido años de los abandonos de Marilyn Monroe y de la Doña Mexicana por excelencia, a quien recordamos con este mítico tema y mucho tequila, como a ella le gustaría.

Bien o Mal de Julieta Venegas. El vídeo del que fuera primer sencillo de su álbum Otra Cosa es bastante flipante. Recomendamos echarle un vistazo y crear entre todos un manual explicativo del mismo.

Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper. Al igual que el de Sufjan Stevens, otro momento insuperable en la pasada edición de los premios de la Academia de Hollywood fue el que protagonizaron los dos actores con el tema principal de A Star is Born, otra letra que te atrapa el corazón en cero coma y les valió la preciada estatuilla.

Beneath The Rose de Micah P Hinson. Descubrimos esta canción en la banda sonora de After, la película de Alberto Rodríguez. Y nos puso la piel de gallina.

God put a smile on your face, de Mark Ronson. Para terminar, pedazo de versión de Coldplay, con los que comenzamos, a cargo del señor Ronson y The Daptone Horns, que por momentos llega a opacar a la original.