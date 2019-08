Revelada la fecha de salida del iPhone 11

A veces no hay que buscar rumores o filtraciones, sino que la información llega de manera natural por canales oficiales. Esto acaba de pasar con la fecha de salida del iPhone 11.

Durante el reporte de las ganancias trimestrales, el presidente de SoftBank Mobile, Ken Miyauchi, reveló sin querer que la línea 11 de iPhone saldrá a la venta diez días antes del final del mes de septiembre.

Esto significa que los nuevos iPhones estarán disponibles el 20 de septiembre, que no es una fecha sorprendente, cayendo más o menos sobre la época usual en la que Apple ha planeado sus lanzamientos en los últimos años.

Que no sea una sorpresa no quita que saber la fecha concreta con antelación nos quite trabajo de investigación.

¿Y como se le escapó el dato? Pues Miyauchi lo hizo respondiendo a una pregunta de un periodista, que tenía que ver con una nueva ley de telecomunicaciones que entra en vigor el día 1 de octubre.

Esta nueva regulación requiere que los vendedores japoneses repartan el coste de los datos en los contratos de los clientes, y Miyauchi contestaba a esa pregunta comentando que no sabe como SoftBank iba a manejar el lanzamiento del iPhone, siendo sólo 10 días antes de que la ley entre en efecto.

Tras darse cuenta del error, Miyauchi trató de cubrirlo diciendo que "nadie sabe cuando se lanzará el iPhone", pero el daño ya estaba hecho. Y nosotros que lo agradecemos, tampoco es que le vayan a dar latigazos por revelar ese dato.

Echándole una ojo a pasados lanzamientos de iPhones, el iPhone XS y el XS Max se lanzaron un 21 de septiembre, mientras que el XR se fue a octubre (pero fue por problemas de producción, hay que dejarlo dicho).

Las posibilidades de un lanzamiento global pues, son mayores esta vez, y es a lo que apostaríamos si nos tuviéramos que jugar un café.