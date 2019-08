¿Será Karol G la primera mujer en pisar la Luna?

Karol G se ha convertido en el referente de millones de personas alrededor del mundo. Su música llega cargada de un mensaje empoderado que ha marcado un antes y un después en el ámbito de la música latina. Pero este no es el único logro que la colombiana se ha propuesto alcanzar durante su carrera.

Lo creas o no, la intérprete de Mi Cama podría convertirse en la primera mujer en pisar la Luna. ¡Lo que lees! Y no lo decimos nosotros, si no la NASA y la propia Karol a través de redes.

Todo ocurrió el pasado 7 de agosto, cuando la artista compartió algunos de los versos de su tema Ocean. "Si algún día te vas de casa, yo te llego a la NASA. Pido un cohete y voy directo por ti", decía. Momentos posteriores, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio le contestó con un inesperado mensaje.

"¡Hola, Karol G! ¿Dices que quieres un cohete? Nuestra cuenta en español puede contarte más acerca del cohete que estamos construyendo y que enviará a la primera mujer y el próximo hombre a la Luna en 2024". "¡Sí, Karol! Pronto tendremos listo nuestro Space Launch System, el cohete más poderoso jamás construido. ¡Es parte de nuestro Programa Artemis para regresar a la Luna! Echa un vistazo a nuestros planes", propusieron. Pero no todo quedó ahí.

¡Sí, @KarolGmusic! Pronto tendremos listo nuestro Space Launch System, el cohete más poderoso jamás construido. ¡Es parte de nuestro Programa #Artemis para regresar a la Luna! 🚀🌕 Echa un vistazo a nuestros planes: https://t.co/gVYTYaynw7 pic.twitter.com/FUVaC8ymsB — NASA en español (@NASA_es) August 6, 2019

"¿Qué opinas, Karol? ¿Formas parte de la generación Artemis que ayudará a la humanidad a explorar más allá que antes? ¿Te apuntas?", volvieron a insistir. Y sí, consiguieron respuesta de la artista. "¡Heyyy! Gracias por hacerme parte de la generación Artemis. Ahora sí, ¡Al infinito y más allá!", respondió eufórica.

Eyyy !! @NASA_es @NASA GRACIAS POR HACERME PARTE DE LA GENERACIÓN #Artemis Ahora si, ¡Al infinito y más allá! ✨✨✨✨🚀🚀🚀🚀🚀 — KAROL G (@KarolGmusic) August 7, 2019

Pues sí, parece que la de Medellín se subirá al cohete más poderos de la NASA para marcar un antes y un después, no solo en la música, si no también en la historia de la humanidad. De ser así, sería la primera cantante y la primera mujer en hacerlo.

Este programa de la NASA usará nuevas tecnologías y sistemas para explorar aún más este satélite natural. Vamos, que la nueva misión de esta agencia promete, y mucho.

¿Quién sabe? Quizás Karol finalmente viaje con ellos para deleitarles con sus ritmos durante el viaje.