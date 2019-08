Cepeda, ¿sumergido en una bañera de whisky?

Luis Cepeda se ha convertido en uno de los gallegos más conocidos del planeta Tierra. Y no lo decimos nosotros, si no los números. Pero hemos descubierto que no solo la música lo ha llevado a aliarse a un gigantesto ejército de fans.

Su ingenio en las redes sociales lo ha convertido en uno de los rostros de la industria de la música más entretenidos. Y no solo eso, sino que ha creado un vínculo especial con todos y cada uno de sus fans.

Sin ir más lejos, este viernes 9 de agosto compartió una imagen de una bañera llena de lo que parece whisky, aunque también pueden ser sales de baño. "A esto le echas hielo y Coca Cola y tienes pa' la boda de Johnnie Walker", son las palabras que acompañan a la imagen en referencia a una conocida marca de este tipo de bebidas. Sea whisky o no, su aspecto no es del todo apetecible.

A esto le echas hielo y cocacola y tienes pa la boda de Johnnie Walker pic.twitter.com/aMkTyFeLgI — Luis Cepeda (@cepedaoficial) August 9, 2019

El tuit tardó unos segundos en recibir centenas de comentarios. "¿Y eso qué es?", "Prueba a ver qué tal y nos cuentas", "Me encantan los azulejos de tu baño" y "Vas a salir naranja de allí" son algunos de ellos.

No ha pasado mucho tiempo de la última vez que vimos a los cepedistas celebrar un nuevo logro de su artista favorito. A mediados de junio, recibieron la buena nueva de que Nuestros Principios recibía el disco de platino, algo que no pasó desapercibido en redes sociales.

Estuvo en Estados Unidos, en Tomorrowland y escuchando lo nuevo de su amiga Natalia Lacunza. Ahora, se sumerge en un baño de "whisky" (o de lo que sea eso).

¿Será ésta su clave del éxito?