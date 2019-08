Los chicos de CNCO muestran el culo para superar el nuevo reto viral

Los chicos de CNCO no paran últimamente. Este verano han lanzado Me Vuelvo Loco junto a Abraham Mateo y De Cero, dos temazos cargados de ritmo. Pero si han dado que hablar esta semana es por otra cosa que no tiene nada que ver con la música.

Los chicos han compartido una foto en su cuenta de Instagram donde aparecen de espaldas. Hasta ahí todo normal. Lo divertido del asunto es que todos están haciendo un calvo, mostrando sus culos a sus tres millones de seguidores.

De este modo, los seguidores de la boyband pueden ver los traseros de Christopher, Erick, Richard, Joel y Zabdiel. La foto, en menos de doce horas, cuenta con más de 430 mil me gusta miles de comentarios.

Pero los chicos no han enseñado el culo por nada, ¡ni mucho menos! Se trata del nuevo challenge creado por otro de los artistas latinos del momento: Ricky Montaner (la mitad del dúo venezolano Mau y Ricky).

Bajo el nombre de #RickyMontanerChallenge, el artista anima a otros a protagonizar su propio calvo como él. Ricky ha nominado a Jesse, a Ricardo Montaner y a Sebastián Yatra. Por ahora, ninguno de los tres artistas ha subido la imagen.

¿Y los chicos de CNCO a quién han nominado? Pues nada más y nada menos que a Manuel Turizo, Prince Royce, Yashua y Guaynaa. Vamos, que puede que en unos días se nos llene Instagram de traseros. Quién sabe, quizá te terminen nominando.