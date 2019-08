Emily Ratajkowski: “A veces dejo que mi vello crezca y eso es lo que me hace sentir sexy”

Emily Ratajkowski es una de esas modelos que han presumido siempre de cuerpo y no han tenido ningún tipo de pudor en enseñarlo al completo. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo de ella, nos ha sorprendido con alguno nuevo.

Hasta el momento no había mostrado sus axilas como ahora, es decir, con bello. Ha pasado de depilarse y lo ha hecho por un motivo reivindicativo. La imagen que ha compartido en sus redes pertenece a una sesión para Harper's Bazaar que ha realizado el fotógrafo.

“Denle a las mujeres la oportunidad de ser lo que quieran y lo más polifacéticas que puedan. Escribí un ensayo para Harper's Bazaar sobre la importancia del derecho de las mujeres a elegir (cómo se visten, qué publican, si deciden afeitarse o no) sin importar qué influencias hayan moldeado la forma en que se presentan. Haced lo vuestro, damas, sea lo que sea”, escribía junto a la impactante fotografía.

Parece que Ratajkowski se ha dejado llevar por esta oleada de empoderamiento femenino que intenta librar de corsés a las mujeres. "Si decido afeitarme las axilas o dejarlas crecer, eso depende de mí. Para mí, el vello corporal es otra oportunidad para que las mujeres ejerzan su capacidad de elección, una elección basada en cómo quieren sentirse y sus asociaciones con tener o no tener vello corporal. Un día me gusta afeitarme, pero a veces dejo que mi vello crezca y eso es lo que me hace sentir sexy”, explica en ese ensayo del que hablaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 8 Ago, 2019 a las 8:32 PDT

El mismo escrito en el que explica de dónde le ha venido esta motivación. “En el último año de la universidad en UCLA, me inscribí en una clase de estudios de género con la que me obsesioné. Esta clase fue mi primera introducción a un montón de ideas a las que nunca había estado expuesta: la teoría ‘queer’, el concepto de sexualidad como una escala móvil y la importante distinción entre género y sexualidad”, explica.

Una clase que le sirvió para darse cuenta de “lo poco que entendía sobre género y me hizo comenzar a examinar mi propia identidad como mujer”.

De esta manera, Ratajkowski se suma a una lista de celebs que han apostado por esta misma idea de liberación en la que es la mujer cuando decido cuándo se deja pelo o no en determinadas partes del cuerpo. Algo que hace unos años habría sido impensable. Aquí, en España, Amaia es uno de los ejemplos más claros.