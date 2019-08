Jennie de BlackPink sorprende a sus seguidores con un nuevo look

Los seguidores de BlackPink están de enhorabuena. El pasado 8 de agosto celebraron el tercer aniversario de sus artistas favoritas, y lo hicieron por todo lo alto. No, no solo hablamos de los BLINK.

Sin ir más lejos, Jennie los ha sorprendido con una nueva imagen que ha dado de qué hablar en las redes sociales. ¡Un nuevo look! Eso sí, no solo lo ha hecho para celebrar esta señalada fecha, si no también para agradecer el apoyo a los más de 20 millones de personas que la siguen en Instagram.

No es para menos, ya que la joven se ha convertido en la cuenta de Corea del Sur más seguida en esta plataforma. ¿Acaso no es un buen motivo de celebración?

Acostumbrados a verla lucir una melena con un corte sencillo, hemos de confesar que su nueva imagen nos ha conquistado. Su mensaje, aún más.

"20 millones. Gracias, mundo" son las palabras que acompañan a esta reveladora imagen.

Ver esta publicación en Instagram 20M 🌏 thank you world Una publicación compartida de J (@jennierubyjane) el 8 Ago, 2019 a las 3:42 PDT

Las chicas de BlackPink comenzaron su carrera como grupo el 8 de agosto de 2016 con la publicación de su primer EP Square One. Su single Whistle se convirtió en el número uno en Corea del Sur, así como también Boombayah.

No cabe duda de que esta girlband de K-Pop se ha propuesto conquistar los territorios de todo el mundo, y hemos de decir que lo están consiguiendo, y con creces.

Ahora centrémonos en lo esencial de la noticia: ¿eres fan del nuevo look de Jennie?