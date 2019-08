Ed Sheeran y Paulo Londra, y otros vídeos sobre dos ruedas

El estreno del nuevo videoclip de Ed Sheeran junto a Dave y Paulo Londra para presentar la colaboración que forma parte de No 6 Collaborations Project nos ha traído a la mente otros artistas que decidieron subirse a la bicicleta para promocionar sus canciones.

Nothing on you es la nueva aventura musical del músico británico junto al trapero argentino y su videoclip no es el único en los últimos años sobre dos ruedas. Artistas como Shakira, Coldplay, David Otero o Rudimental se han servido de la bicicleta para enseñarnos su música a toda velocidad. Pero también Queen, Café Tacuba, Maldita Nerea, Red Hot Chili Peppers...

Ed Sheeran, Dave y Paulo Londra - Nothing on you

Es la más reciente ya que acaba de ser estrenada. SBTV está detrás de la realización de este vídeo que sigue a Sheeran y Londra por las calles de Londres en plena noche. Dada la popularidad de ambos artistas no imaginamos otro momento mejor para rodar que bajo el oscuro cielo londinense.

Una nueva visita que llevarnos a la boca de la ciudad a orillas del Támesis que tantos y tantos videoclips ha protagonizado.

Shakira y Carlos Vives - La bicicleta

Reconozcámoslo: nada más leer el títular la canción que se nos ha venido a la mente es la colaboración de Shakira y Carlos Vives que arrasó hace un par de años.

En La bicicleta, los dos solistas colombianos unieron sus voces en una canción que está a camino entre la cumbia, el vallenato y el reggaeton. El vídeo fue grabado en el Parque Natural Isla de Salamanca, en Barranquilla, y en Santa Marta, las dos ciudades donde Carlos Vives y Shakira nacieron y crecieron.

Coldplay - A head full of dreams

Durante una de sus visitas a México, Coldplay no solo se enamoró de su público sino de la capital del país, hasta tal punto que decidió grabar un video. Grabado en la Colonia Roma podemos ver a la banda recorriendo las calles de la Ciudad de una manera muy divertida en bicicleta

A Head Full Of Dreams no es uno de sus vídeos más populares, pero desde luego sí uno de los más rápidos (mucho más que Speed of Sound).

Rudimental ft. Ella Eyre - Waiting all night

En algunas ocasiones, las bicicletas no solo son una manera de enfocar un vídeo sino la causa y el motivo de un inspirador vídeo. Es el caso de Waiting all night de Rudimental junto a Ella Eyre.

La canción, incluida en el disco Toast to our differences, cuenta la historia de la leyenda del BMX Kurt Yaeger, que perdió una pierna tras un accidente en 2006

David Otero - Si me pusiera en tu piel

Una iniciativa similar emprendió David Otero (El Pescao) ex El Canto del Loco en su vídeo Si me pusiera en tu piel.

Junto a importantes deportistas de elite, muchos de ellos ciclistas, intentó fomentar la práctica del deporte entre las personas con discapacidad.