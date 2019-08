¿Trabaja Marina Jade en una tienda de golosinas?

Operación triunfo es un tema muy recurrente entre los haters de Twitter. Lo último que han hecho estos malpensados ha sido promover en la red social del pájaro azul que Marina Jade, ex concursante de OT 2017, trabaja en una conocida tienda de golosinas. ¡Ni que eso fuera un crimen!

La cantante, lógicamente, utilizó su tirón en Instagram para desmentir este bulo que muchos ya daban por bueno: "Según la gente tengo cada día un trabajo en una empresa distinta", dijo al respecto.

Además, la artista, siempre con el humor por bandera, dio una lección a sus detractores y no dudó en bromear con su supuesto trabajo en Belros diciendo que le habían dado el libre porque era ella quién había conseguido bloquear los late shows de la televisión estadounidense.

Esto es hoy, menos mal que los de Belros me han dado el día libre !!!!!!! https://t.co/W9ltEDQhrJ — Marina Jade (@MarinaJade) August 8, 2019

Marina Jade sigue en la música

No, Marina Jade no trabaja en una tienda de golosinas, pero oye que, si así fuera, tampoco pasaría nada. Sin embargo, la artista sigue centrada en su carrera discográfica.

Videoclip oficial de 'Drinking Like I'm Sober'

Su primer sencillo, Drinking Like I'm Sober, suma más de 1.200.000 reproducciones en Youtube y casi un millón de streamings en Spotify desde su lanzamiento en septiembre de 2018, cifras que se alejan de las de algunos de sus compañeros de edición, pero que son suficientes como para que se haga su huequito en la industria musical.

Por el momento, Marina Jade no tiene intención de sacar un segundo single próximamente, aunque sí que ha desvelado en sus redes sociales que el disco saldrá el próximo año: "El disco no saldrá este año porque soy muy perfeccionista y no está como quiero que esté, pero va a salir. Yo quiero que salga el año que viene".