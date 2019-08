Ana Guerra - Sayonara [2019]

Sí, las mujeres también pueden salir un viernes noche, beber y liarse con un tío para, al día siguiente, querer olvidarse de todo. Es lo que nos transmite la última canción de Ana Guerra en la que se las da de dura para dar carpetazo al ligue de una noche del que no quiere saber nada.

“Si me preguntas, no me llamo Ana. Nunca nos vimos en fin de semana. Parece que te confundiste pero si lo creiste, buena suerte, Sayonara”. El estribillo deja clara su actitud.

En esta ocasión el chico que persigue a la chica, el que quiere algo más, es Mike Bahía, el artista colombiano que lleva cinco años siendo la pareja sentimental de Greeicy y que parece que además de compartir talento musical con la canaria, también comparte un mismo sentido del humor que vemos reflejado en este vídeo. Ya lo decía ella: “El rodaje fue tan divertido”.

Han optado por una estética nipona con espadas, kimonos o paraguas de sol, aunque lo único japonés que tiene la canción es el Sayonara. Ana sigue apostando por ese empoderamiento femenino del que ha hecho gala en varias de sus canciones.

Ana había comenzado una cuenta atrás en redes para este lanzamiento que fue aplaudido, entre otros, por Alejandro Sanz que, como ella misma señaló, ya había visto antes que el resto. Ricky Merino, por su parte, aseguraba hace unos días que “ya la estoy bailando”.

Como no podía ser de otra manera, Miguel Ángel Muñoz estaba apoyando a su chica en este nuevo lanzamiento desde sus redes sociales, invitando a todos a que se pasaran por el directo de Ana en youtube a la hora exacta del lanzamiento.

Está claro que Ana está dispuesta a dejar huella en este verano 2019 y que este tema será uno de los que suenen en los chiringuitos de playa en las próximas semanas. Una prueba más de que la conexión España-Colombia funciona a las mil maravillas.