Piso 21, The Black Eyed Peas - Mami [2019]

Si pensabas que ya lo habías visto todo en la industria de la música, llegan Piso 21 y The Black Eyed Peas para demostrarte lo contrario. Estas dos bandas se ha aliado en una colaboración de lo más inesperada, que llega bajo el nombre de Mami.

Ambos nos deleitan con unos ritmos del dembow y el hip-hop en inglés y en español, y con un videoclip que ha cautivado a más de uno (y a más de 61.000 personas que han visto su videoclip).

Lo cierto es que Mami juega un papel muy divertido en su letra, ya que, mientras los colombianos la cantan en español, los chicos de Black Eyed Peas se encargan de traducirla a una chica a la que quieren conquistar. "Ya sería una locura si tú escaparas conmigo. That means when I got runaway, would you got like? I'm not loco" son algunos de los versos que aportan significado a la canción.

Las imágenes de su videoclip están protagonizadas por una estética retro propia de los años 50. Así lo ha querido demostrar su director Shadae Lamar Smith.

"El proyecto es un sueño para nosotros", confiesa Piso 21 a Entertainment Tonight. "Conocer a Black Eyed Peas fue algo grande porque su música ha sido global y su mensaje es siempre positivo, uno de amor y paz".

"Son muy cercanos y abiertos a nuevas ideas. Llevamos 12 años como banda y durante ese tiempo hemos sido grandes fans de Black Eyed Peas. Will.I.Am es una gran fuerza. Es una estrella global, que ha influenciado a todas las facetas de la industria de la música", añaden.

Pues sí. ¡Lo sueños se hacen realidad! Y tú, ¿aún no has escuchado la colaboración soñada de Piso 21?