40 cosas que no sabías de Lucía Fernanda, por Lucía Fernanda

1. Nombre completo: Lucía Fernanda Carmona Orellana

2. Año y ciudad de nacimiento: 1996, Madrid

3. ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la música? No lo recuerdo porque llevo desde que soy muy bebé.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Realmente de toda la vida, pero tomé la decisión hace dos años.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Black Bird de Paul McCartney.

6. Un género musical que nunca tocarías: Heavy Metal.

7. Un artista y/o una artista favoritos: Amy Winehouse.

8. La música que escuchabas en casa de pequeña: de todo.

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora: Ahora mismo no estoy obsesionada con nada, centrada con mis canciones.

10. La que odies escuchar ahora mismo: ninguna.

11. ¿Con qué leyenda de la música colaborarías? Paul McCartney.

12. El músico que está en tu agenda de contactos: acabo de perder toda mi lista de contactos, así que tengo que recuperarlos.

13. Si no fueses cantante, serías… maquilladora o chica de la limpieza.

14. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Game Of Thrones o Peaky Blinders.

15. Un hobby o un deporte favorito: yoga.

16. ¿Tienes mascota? Tengo a mi perro Kiro y a mi perra adoptada Margarita.

17. ¿Eres cocinitas? Sí.

18. ¿Cuál es tu plato favorito? Arroz de Mamaluisa, receta de mi bisabuela.

19. Una palabra que defina a tus seguidores: encantadores.

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. La red social que más pereza te da: Instagram.

22. Algo que NO soportas, que te pone enferma: los pelos sueltos en la mesa. En la mesa a la hora de comer, el pelo recogido siempre, por favor.

23. Una frase que te repites mucho: de repente.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: me gusta el mundo de la interpretación.

25. Una película (o varias) que te encante: Una maleta, dos maletas, tres maletas de Louis de Funes y Love Story.

26. Algo que se te da fatal: los deportes de riesgo.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: el agua fresquita. Tengo obsesión con que esté siempre fría.

28. Tu personalidad (eres calmada, hiperactiva...): depende de cómo me pilles puedo ser hiperactiva o calmada.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: la familia siempre unida.

30. Un juguete (o juego) de infancia: tenía dos muñezas que eran mis abuelas y dormía con ellas todas las noches. Mi abuela Mati y mi abuela Ana me regalaron sin saberlo la misma cada una por su lado, y era una muñeca muy difícil de encontrar.

31. Lo que echas de menos: estar con mi abuelo y escucharlo.

32. Algo de lo que te arrepientas: no me arrepiento de nada porque todo me ha hecho aprender.

33. Tu palabra favorita: Mamalua.

34. Una manía: el orden y la limpieza. Que esté todo limpio.

35. Tatuajes: no.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): no me da vergüenza reconocer nada de mí misma.

37. ¿Quieres dedicarte a algo más que a la música? En caso de que sí, ¿a qué? Sí, me dedicaría al campo.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… no quiero dar pistas.

39. Pista de lo próximo que traes: *risa*

40. Si no fueses Lucía Fernanda y te la encontrases, ¿qué pensarías de ella? ¡¡¡Qué canchera!!!