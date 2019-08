Sabemos dónde está Britney Spears (y no te va a gustar)

Tengo ganas de escribir en un titular "Britney Spears vuelve", pero todavía no ha llegado el día y mucho me temo que tardará en llegar. Sabemos dónde está la Princesa del Pop y no es ni en el estudio de grabación ni preparando su regreso a Las Vegas.

Conviene recordar que Brit tenía previsto arrancar su segunda residencia en la Ciudad del Pecado en febrero de 2019. Sin embargo, la enfermedad de su padre la obligó a hacer un parón en su carrera y aplazar indefinidamente los proyectos en los que estaba trabajando.

Varios meses después, la cantante de Toxic ingresaba en una clínica para tratar toda la ansiedad que le producía el estado de salud de su padre. "Britney atraviesa por una nueva y oscura etapa", pensé. "Pero esta vez tiene a su lado al bueno (rro) de Sam Asghari", pensé después.

Desde entonces he seguido las aventuras y desventuras de Britney Spears a través de su Instagram, siempre con la esperanza de encontrar alguna pista del que será su enésimo 'comeback', un regreso que todos sus seguidores piden como agua de mayo.

Pero no. La artista no está trabajando en Domination, su segunda residencia de conciertos. Tampoco se ha metido en el estudio de grabación para cocinar ese esperadísimo sucesor de Glory. Ni siquiera parece que se vaya a lanzar próximamente su colaboración con Pitbull y Marc Anthony. En lugar de volver al trabajo, Britney se dedica a posar en el ascensor como si fuera Chenoa:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 27 Jul, 2019 a las 4:05 PDT

Practicar un tipo de yoga que para ella equivale a una buena tarde de compras:

Perderse en un descampado con un peluche a cuestas:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 20 Jul, 2019 a las 5:20 PDT

Comer sandía con sal:

Ver esta publicación en Instagram WATERMELON .... and SALT 🧂 Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 27 Jun, 2019 a las 2:00 PDT

Empollarse la vida de María Magdalena:

O dejarse ver en la premiere de Érase una vez en Hollywood:

Ver esta publicación en Instagram Our first premiere ⭐️ @samasghari Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 22 Jul, 2019 a las 7:34 PDT

Que no haya malentendidos, me encanta que Britney Spears busqué maneras de distraerse y curarse de todo aquello que le atormenta. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuándo volveremos a escuhar aquello de "It's Britney, Bitch"? ¿Cuándo se pondrá manos a la obra? ¡¿Cuándo?! Debe volver al tajo por ella, por nosotros, pero sobre todo por su novio, que el pobre estará un poco harto de grabarla haciendo pases de modelo que no van a ninguna parte. Ejemplo: