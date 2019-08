Alejandro Sanz comparte la banda sonora de su vida

Todos tenemos una banda sonora de nuestra vida: canciones que nos han marcado en momentos dados y que nos recuerdan a un sitio concreto. Por supuesto, las estrellas musicales también la tienen (son mortales como nosotros, aunque lloren en la limu). Eso sí, no todos están dispuestos a compartir con sus fans qué canciones forman parte de sus vidas (además de las suyas, por supuesto).

Pues bien, Alejandro Sanz se ha animado a hacerlo, ¡y hay todo tipo de música! Lo ha hecho a través de la plataforma musical de streaming Deezer. Allí, el cantante madrileño ha compartido una playlist de 30 canciones donde tienen cabida todo tipo de géneros.

“La vida se compone de bandas sonoras y esta es la mía”, ha escrito Sanz en su cuenta de Instagram junto a una foto donde aparece mirando el móvil con unas gafas de sol.

Algunas de las canciones van con comentarios hablados. De este modo, por ejemplo, sabemos que Stairway To Heaven de Led Zeppelin es el primer tema que aprendió Sanz a tocar en guitarra. También declara que la canción de You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker le parece “una canción muy sexi”: “Representa toda una época de una película llamada Nueve semanas y media y marcó a toda una generación”

Además, Sanz recuerda que una de las primeras veces que se afeitó “cuando apenas tenía pelusilla” sonaba Friends Will Be Friends de Queen. Desde entonces asocia la canción con el hecho de pasarse la maquinilla. Otros artistas míticos internacionales que componen la banda sonora de su vida son Eric Clapton y Sineàd O’ Connor.

Por supuesto, también hay cabida para temas en español en su playlist. ¡Cómo iba a estar la banda sonora de la vida de Alejandro sin música en castellano! Uno de los temas que le han marcado al intérprete de Mi Persona Favorita ha sido El Sitio de Mi Recreo: “Para mí es una de las canciones más lúcidas de Antonio Vega y más bellas que se han escrito en habla hispana.

También habla sobre alguno de sus mayores éxitos (que, por supuesto, añade en la lista) : “Yo escribí Corazón Partío porque alguien me dijo que no dijese que me gustaba el acento y que diese clases de dicción para que no se me notase el acento. Porque decían que algo que oliese a flamenco no podía triunfar. Por eso escribí Corazón Partío”. Vamos, que le calló la boca a la persona que le dijese eso.

De hecho, el flamenco forma también parte de la banda sonora de su vida. Camarón no falta y su Como El Agua no se podía quedar fuera: “Camarón es el cantaor flamenco más grande de la historia. Tenía una voz privilegiada”.

¿Y cuál es la canción de amor que opina que es la más bonita jamás escrita? Nada más y nada menos que Contigo de Joaquín Sabina. Otros grupos españoles que no faltan en su playlist son Radio Futura, Paco de Lucía y Juan Luis Guerra.

Pero Sanz también tiene tiempo para la música clásica. El cantante asegura que Concierto número 2 de piano de Sergei Rachmaninoff es uno de los más bonitos que jamás se ha escrito: “Empecé a escuchar a Rachmaninoff cuando empecé a pintar, me inspiraba muchísimo”.

Sin lugar a dudas, Alejandro Sanz ha mostrado un pequeño pedacito de él compartiendo esta playlist. Una banda sonora que tiene todo tipo de música, ¡nos encanta!