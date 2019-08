Bienvenido al mañana, lo nuevo de Nach para NBA 2K20

2K ha colaborado con Nach, referente del rap en castellano durante las dos últimas décadas, para crear Bienvenido al mañana, una nueva canción que se incluirá en la banda sonora de NBA 2K20, el próximo título de la saga de simulación de videojuegos de la NBA.

Bienvenido al mañana es la segunda canción creada en España para un videojuego de la saga NBA 2K recogiendo el testigo de Carlos Jean y Arkano en NBA 2K18. La canción se estrenará en septiembre en plataformas digitales y se incorporará al juego como parte de la primera actualización de la nueva banda sonora dinámica de NBA 2K20.

Nach es la mezcla perfecta de cabeza y corazón, de intelecto y pasión, de dureza y sensibilidad. Apasionado de la NBA, no ha dudado en poner en valor el peso que la NBA y el videojuego NBA 2K han tenido en su desarrollo personal y profesional. "El baloncesto y la NBA siempre han formado parte de mi vida. Me han acompañado siempre y me han servido tanto de inspiración como de válvula de escape. Es lo que pasa cuando ves a todos esos jugadores dándolo todo en la pista, jugando con pasión, superando sus límites partido a partido. Esa es la clase de pasión que yo quiero transmitir en mis canciones, ese luchar por tus metas con verdadero esfuerzo; la pasión que te enciende y te hace dar lo mejor de ti".

"Como aficionado al baloncesto y a la NBA toda mi vida, yo siempre he querido tener una canción mía en 2K, porque era mi juego. Era una ilusión a nivel artístico y personal. Estoy deseando que la gente lo escuche y me diga qué les parece", ha añadido.

En sus 25 años de carrera musical, Nach ha publicado nueve discos en solitario, recibiendo dos discos de oro. Durante la temporada 2004-2005 compuso para la ACB el tema musical Juega, el himno de la Copa del Rey para aquel año, uno de sus trabajos con mayor difusión.

El resto de la banda sonora de NBA 2K20

2K ha elegido todas las canciones y UnitedMasters, la nueva alternativa del sector para artistas independientes fundada por el legendario empresario musical Steve Stoute, las ha validado. Y NBA 2K20 no ha decepcionado. Atentos al cartel formado por 50 canciones de artistas de primer nivel: Ariana Grande, Katy Perry, Drake, Post Malone, Lil Wayne, Billie Eilish, Diplo, J Balvin, Travis Scott, Calvin Harris, J Cole, Halsey, Juice Wrld, Zedd, Bad Bunny, Motley Crue, T-Pain, Meek Mill, Young Thug, Selena Gomez, Sia, Tyga, 21 Savage, Offset, Rag'n'Bone Man, XXXTentacion y muchos más.

A lo largo del año, llegarán de forma dinámica más canciones de diferentes géneros, como hip hop, R&B, electrónica, pop y rock.

NBA 2K20 estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 6 de septiembre de 2019.