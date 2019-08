Daddy Yankee, Aitana y Mabel entre los primeros puestos de nuestra lista esta semana

En menos de diez minutos te contamos todo lo que dio de sí el último programa de Del 40 al 1 con Óscar Martínez a los mandos. Leiva y su Superpoderes consiguieron entrar en la lista, Panic! at the disco y Dvicio y Taburete continúan batiendo récords de permanencia, Billy Ray Cyrus y Lil Nas X protagonizaron la subida más fuerte y Daddy Yankee y Snow colaron Con Calma en el Nº 1. ¡Dale al play y que no te lo cuenten!