9 de 25 “Le pido a la ‘pequeña campana’ que me enseñe su Hanoi, ese Hanoi del que cuando habla, te contagia su pasión. Sonríe, pero no por complacer, sonríe con el orgullo de aquel que quiere compartir su tesoro más valioso. Y como tal me lo tomo, observando con los mismos ojos de admiración a sus compatriotas que, distraídos en sus vidas cotidianas, me invitan a imaginar mil y una historias. He intentado inmortalizar algunos de esos momentos y os invito a que os dejéis llevar por vuestra imaginación. ¿Os dicen algo estos retratos? ¿Generan alguna emoción o sensación en vosotros? Si consigue provocar 3/4 partes de lo que me hicieron sentir a mí, soy feliz”.