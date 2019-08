Gianluca Vacchi contesta a las críticas dejándose azotar mientras hace twerk vestido de mujer

Gianluca Vacchi, el millonario de 52 años reconvertido en DJ, parece que se ha enganchado a las polémicas. Vive la vida como quiere y no duda en presumir de todos los lujos que le rodean, eso sí, siempre con algún ritmo de fondo porque la música se ha convertido en su seña de identidad.

Ya es un habitual de las fiestas de Ibiza y los mayores representantes el urban latino se han convertido en sus grandes amigos con los que comparte, no sólo juergas, sino también canciones. De hecho, acaba de publicar Mueve, una nueva canción junto a Becky G, Nacho y Mc Fioti.

Como no hay nadie mejor que él para promocionarla, decidió grabar un vídeo de esos que muestran sus icónicas coreografías, en el que su canción es la protagonista y en el que sale él azotando el trasero de varias mujeres, entre ellas, su novia Sarah Fonseca.

“Muy denigrante…para las mujeres…poca autoestima…es una lástima que una mujer se deje denigrar por un pelotudo con una falta total de talento”. “Este hombre usa su dinero para tratar a las mujeres como objeto y la gente lo admira por ello, madre mía”. Comentarios en este tono se empezaron a multiplicar mientras las reproducciones subían y superaban los 5 millones.

Ante la repercusión que consiguió el vídeo, el italiano decidió responder con otro vídeo en el que, al ritmo de la misma canción, aparece él con bañador de mujer, pareo y sandalias de tacón mientras hace twerk y se deja azotar por las mujeres, vestidas de manera masculina.

“En la vida podemos ser y hacer lo que queremos. Simplemente disfruta la vida y sonríe”, escribía junto al vídeo dejando claro que poco le importaban las críticas y que lo suyo es vivir y dejar vivir.

Este segundo vídeo ya ha superado los 4 millones de reproducciones y ha contado con el apoyo de su chica que comentaba: “Ser y hacer lo que deseamos”. Neymar también se dejaba notar y comentaba que se trata de una “canción brasileña”.

Está claro que tiene muchos amigos futbolistas. Dani Alves también señalaba que se trata de “buen humor loco”. También le apoyan los DJ con los que se codea en Ibiza. Dimitri Vegas & Like Me, Steve Aoki o Nicky Romero le han mostrado su apoyo. Y no sólo hombres, las chicas de Nervo compartían varios emojis partiéndose de risa y un mensaje que lo decía todo: “Me estoy muriendo”.

El caso es que el italiano ha conseguido lo que quería, que todo el mundo se enterase de que tiene nueva canción.