Liam Hemsworth comparte sus primeras palabras sobre Miley tras su ruptura

El bombazo del verano, si hablamos de cuestiones sentimentales, ha sido sin duda la ruptura de Liam Hemsworth y Miley Cyrus tan sólo poco más de siete meses desde su boda el pasado 23 de diciembre en una discreta y familiar ceremonia en Tennessee.

La pareja parecía enamorada y feliz pero ha debido haber tormenta en el paraíso y Miley ya ha encontrado sustituta para llenar su corazón que no parece tan roto como el de él. Y digo parece porque en estas cuestiones nunca se sabe.

El caso es que el actor está abatido por los recientes acontecimientos y se ha refugiado en su hermano Chris. Se ha marchado a su casa australiana en Byron Bay donde comparte su vida con Elsa Pataky y sus tres hijos.

Y sí, se ha pronunciado tras su ruptura y lo ha hecho a través de las redes sociales. Parece que es la primera y la última declaración que va a hacer al respecto, por lo menos de momento.

“Miley y yo nos hemos separado recientemente, pero no le deseo nada que no sea salud y felicidad en el futuro”, aseguraba sobre lo que siente en estos momentos por su ex mujer. Sin duda, unas palabras que le honran en momentos tan complicados.

“Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”, terminaba diciendo para desmentir de antemano todo lo que se pueda decir, en su nombre, sobre esta separación.

Liam ha decidido contar con el apoyo de su familia y es que, desde siempre, el actor ha mostrado un carácter muy hogareño, algo que contrasta con el espíritu más libre de Miley. Dicen que los polos opuestos se atraen pero, sin duda, en esta ocasión, habría que decir, que con fecha de caducidad.

Desde que Liam y Miley se conocieron en el rodaje de una película, su relación ha sido intermitente. Llegaron a estar prometidos pero rompieron y ahora que parecía que habían encontrado un punto de equilibrio, vuelven a separar sus caminos. Sólo el tiempo dirá si es algo definitivo o volverán a sentir la necesidad de recuperar lo suyo.