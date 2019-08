La divertida anécdota de Farina con la manicurista de Rosalía

En LOS40 Global Show hemos recibido a Farina, la cantante colombiana que está revolucionando el género urbano en Latinoamérica.

Su último single es Como una Kardashian, una canción inspirada en una de las familias más conocidas de todo el globo. "Cuando me siento bien, cuando me siento linda, cuando me siento exitosa...me siento como una Kardashian. De eso realmente trata la canción", ha explicado la artista. "Las Kardashian son un referente para nuestra generación, y todos lo sabemos. Son mujeres exitosas, pero reales y humanas. Por eso me basé en ellas para hacer esta canción".

Videoclip oficial de 'Como una Kardashian', de Farina

Pero Como una Kardashian es solo una pieza más en su potente discografía. Y es que lo de Farina con el urbano viene de lejos, concretamente desde que descubrió a Lauryn Hill. "Cuando era muy pequeña me enamoré de ella y me metí en un género que por aquel entonces era complicado. Las cosas han cambiado y la música ha evolucionado. Ahora siento que tengo un espacio muy importante dentro de la música urbana".

La anécdota de Farina con la manicurista con Rosalía

Farina también le ha contado a Tony Aguilar lo que tiene en común con Rosalía. "No puedo dejar de mirarte las uñas", le ha dicho nuestro presentador antes de terminar la entrevista, dando pie a una anécdota muy divertida de la colombiana con la manicurista de la intérprete de Con altura.

"Admiro muchísimo a Rosalía y a mí me encantan las uñas así. Las llevo por Ivy Queen, Cardi B…es una moda muy afro que en Estados Unidos se ve mucho. Y yo dije: 'Necesito hacerme las uñas'. Me metí en Internet, vi un montón de salones de uñas y di exactamente con la manicurista de Rosalía. De hecho me dijo: '¿Sabes a quién atendí ayer? A Karol G'. Yo no lo podía creer. ¡No podía dar con otra!".

Si quieres ver la entrevista completa de Farina en LOS40 Global Show…¡dale al play!