Cepeda contesta a la profe que cree que sus letras son mala influencia para los niños

Parece que Cepeda tiene un imán para las polémicas. Sin buscárselo de ninguna manera, se abren debates en torno a él o su música que generan mucho revuelo. Y la última viene por parte de una profesora que envió una nota a los padres de una alumna porque no le parecía bien la canción que cantaba en clase.

Oli, es una niña argentina de dos años a la que parece que le gustan las canciones de Cepeda y se sabe algunas de sus letras. Las tararea en clase y una de ellas es la que ha generado esta polémica. En un momento dado dice: “Te quiero disparar” y eso llamó la atención de su profe.

La maestra no dudó en escribir una nota, en la agenda de la pequeña, dirigida a sus padres, para que vigilaran el tipo de canciones que escuchaba porque no consideraba que fueran las que más le convenían.

Esa letra, no es otra que la de Te quiero disparar y que dice cosas como “te quiero disparar todos los besos que no pude darte/ Te quiero disparar cada caricia que no pude hacerte”. Pero parece que la profe ha interpretado otra cosa, es lo que suele suceder cuando se sacan ciertas palabras de su contexto.

Cepeda no ha querido pasar la oportunidad de compartir con todos lo sucedido: “Me han pasado la nota de una profe a Oli. La comparto, me ha hecho gracia. Ojalá la profe de Oli se pare a escuchar la canción entera y me pueda mandar una nota a mí”, escribía en twitter.

Me han pasado la nota de una profe a Oli. La comparto, me ha hecho gracia. Ojalá la profe de Oli se pare a escuchar la canción entera y me pueda mandar una nota a mí. pic.twitter.com/3GKmwWIrgP — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 13 de agosto de 2019

Y con la ironía que le caracteriza, él también mandaba un recadito a esa mujer de la nota: “Y que se decida, mayúsculas o minúsculas”, en clara referencia a la manera en la que está escrita.

También escribía: “Soy una mala influencia”, pero, en seguida, sus fans le mandaban su apoyo. “Qué dices?? Hay niños cantando canciones de reggaeton que dan miedito. Ojalá todos quisieran disparar todos besos y caricias!! Que la música no tiene edad y la tuya llega lejos! Orgulloso tendrías que estar ”, escribía uno de sus seguidores.

Por su parte, la madre de Oli, que no puede adorar más a Cepeda, compartió un vídeo de su hija cantando la canción.

“Grande Oli”, es lo que acertaba a decir el cantante que ha debido emocionarse con todo el cariño recibido.