Venden la casa en la que murió George Michael

El diario británico The Mirror ha sido el encargado de desvelar la noticia gracias al cambio de titular en el registro de la propiedad. Según esta información, la familia de George Michael habría vendido el pasado mes de julio la mansión de Goring-on-Thames (Oxfordshire, Reino Unido) en la que falleció el músico.

La compraventa de la vivienda se habría cerrado por unos 4 millones de euros aproximadamente y sus nuevos propietarios, una pareja de la zona, se habrían mudado a su nuevo domicilio en las últimas semanas.

La casa de Goring-on-Thames se había convertido en un lugar de peregrinación y recuerdo para miles de seguidores del cantante a los que en reiteradas ocasiones la familia pidió que respetaran la privacidad del lugar. Ahora con nuevos propietarios viviendo en la casa de George Michael, su familia ha vuelto a pedir respeto.

George Michael moría el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años por una cardiomiopatía dilatada con miocarditis según informó el juez forense Darren Salter después de que los rumores sobre una sobredosis corrieran como la pólvora por la red.

El artista fue encontrado sin vida por la que fuera su pareja, el libanés Fadi Fawad. Tras unas primeras pruebas "no concluyentes", la causa final descarta cualquier circunstancia sospechosa. "La investigación sobre la muerte de George Michael ha quedado concluida y se ha recibido el informe final de la autopsia al existir una causa natural confirmada de la muerte, una cardiomiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso, la investigación no continuará y no existe ninguna necesidad de llevar a cabo una investigación o nuevas pesquisas".

Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotouuna, vendió durante su carrera más de 100 millones de álbumes por todo el mundo y fue una de las estrellas más reconocidas del mundo del pop de las décadas de los 80 y 90, primero como integrante de Wham! y luego en solitario. Last Christmas, Wake me up before you go-go, Faith, Careless whisper, Freedom, Outside o Shoot the Dog son algunos de los hits mundiales que plagan su carrera.