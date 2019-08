Pilar Rubio comparte uno de los regalos más originales, y musicales, que recibió en su boda

El pasado junio, el acontecimiento vip de la temporada, del que todo el mundo hablaba, era la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, un espectáculo en toda regla, lleno de detalles que dieron para comentar largo y tendido.

Ahora, tres meses después, seguimos conociendo pormenores de aquel día tan especial para la pareja. Pilar ha compartido uno de los regalos que recibió por su boda, uno de los más originales y musicales.

Ya sabemos lo importante que es la música tanto para ella como para él. Comparten la misma pasión aunque gustos un tanto diferentes. Mientras que al futbolista le tiran los ritmos de su tierra, los aires flamencos y del sur, a su mujer, le van más los sonidos pesados del heavy y el rock más duro.

Ver esta publicación en Instagram ❤️Rn’R❤️ Wedding day Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 4 Jul, 2019 a las 5:04 PDT

En más de una ocasión hemos visto reflejado esos gustos en sus outfit, con camisetas de grupos míticos del género o con su presencia en conciertos como los de AC/DC o Metallica.

En su boda, hubo música para contentar a ambos. Alejandro Sanz les envió una actuación personalizada por vídeo mientras que, en directo, disfrutaban del Final countdown de Europe, uno de los grupos que amenizó la velada.

Pues bien, lo que no sabíamos hasta ahora, es que Scorpions, otro de los grupos de cabecera de Pilar, también estuvo presente en la boda. La road manager Laballo, consiguió que el batería del grupo, Mikkey Dee, convenciera a sus compañeros de banda para enviar un saludo con sus mejores deseos a esta fan tan especial.

Pilar ha compartido ahora ese vídeo. “Una de las felicitaciones más emocionantes que recibimos el día de nuestra boda fue esta. Los mismísimos Scorpions!!! Muchísimas gracias!!!// Thank you so much for the greetings!!! 🙏⚡️🎸🔝🔝🔝. “, escribía en sus redes junto al saludo que les dedicaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 13 Ago, 2019 a las 12:49 PDT

Sin duda, un regalo exclusivo del que no puede presumir todo el mundo. ¿Te imaginas una felicitación así de tu ídolo?