Carmen Lomana muestra en Instagram las consecuencias del accidente que sufrió en 2012

Carmen Lomana se encuentra disfrutando del verano en Marbella. La empresaria está aprovechando estas semanas para descansar y disfrutar de una de sus ciudades favoritas del mundo. Sol, playa, piscinas, exclusivas fiestas… ya sabéis, la dura vida del veraneante marbellí.

Por supuesto, Lomana está compartiendo en Instagram con sus más de 200 mil seguidores cada uno de los momentos del verano a través de fotos. Ahora, ha querido subir una imagen muy especial para mostrar una parte de su cuerpo que casi nunca muestra: sus piernas. Lomana tiene unas marcas rojas en ellas y, lejos de esconderlas, este martes ha querido lucirlas orgullosas. ¡Bravo por ella!

Además, ha querido compartir con sus seguidores por qué tienen esas marcas. Lo ha hecho a través de las siguientes palabras:

“Hoy maravilloso día de playa. El mejor del verano en Marbella con el agua espectacular. Parece Formentera, pero fría como me gusta!!!. Como veo que no paráis de criticar las manchitas rojas de mi pierna, os explico para que me dejéis en paz. Orgullosa de enseñarlas porque son consecuencia de un accidente de coche en el que casi pierdo la pierna. Bastante mejor que esos cuerpos llenos de tatuajes. Estos son naturales y ‘molan’ cantidad. Algunas de mis seguidoras, que ya me gustaría verlas... Deben de ser perfectas. Yo NO sabía que esto iba a pasar y quise comprobarlo”.

La publicación, donde aparece estupenda con una sonrisa de oreja a oreja, suma más de 10 mil me gusta. Además, son muchos los que han aplaudido la decisión de mostrar las heridas de aquel accidente.

Estas manchas rojas son consecuencia de un accidente que vivió en 2012. Carmen dejó aparcado el coche y fue atropellada por el vehículo porque el freno de mano falló.