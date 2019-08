Roi se atreve con ‘Bohemian Rhapsody’: “No debí meterme en esta odisea”

Roi está disfrutando del verano a tope. Ha tenido tiempo para estar de vacaciones, le hemos visto con Cepeda por Los Ángeles, disfrutando de un país como Filipinas, y volviendo a casa para seguir con sus compromisos laborales.

Y todo eso, con la música siempre muy presente. Una vez de vuelta en casa no ha dudado en coger la guitarra y ponerse a improvisar. Así hemos podido escucharle, por ejemplo, tocar los acordes de una de sus series favoritas de la infancia.

Por si no la has reconocido, te diremos que se trata de Digimon. Una serie manga del que tenía su personaje favorito. “Quién no soñó con ser Agumón? Nadie? Vaya…soy un pringao”, escribía Roi en redes.

Pero no ha sido lo único que le hemos visto improvisar. Se ha atrevido con una de las grandes, con un clásico de esos que te ponen a prueba y parece que ha aprobado y con nota alta.

Se ha hecho un montaje con una de las partes de esa larga canción de Queen, Bohemian Rhapsody que rompió los estándares comerciales que, hasta ese momento, no admitían canciones de esa duración (recordemos que superaba los 6 minutos). Una mezcla de pop y ópera que se ha convertido en un himno para muchos.

“-Bohemian Rhapsody- No debí meterme en esta odisea. Os juro que casi muero en el intento. Salu2❤️OSK”, escribía junto al pequeño vídeo y, claro, las reacciones no se han hecho esperar.

“Qué maravilla” acertaba a decir Álex Ubago. “Qué pedazo de crack que tengo de amigo!!! Muy bueno”, añadía Martín de DVicio. Por su parte, Sofía Ellar le dedicaba un “amor amor. De cacharel”.

Y claro tampoco faltan comentarios de sus compañeros de Operación Triunfo.

Juan Antonio: Puto crack!!

Miki: Bra-vo.

Ricky Merino: Te quero, joder.

Dave: Jajajajajaja qué pasoteeeeeee.

Marilia: Me flipaaaa!!!!

Agoney: Oyeeeee!!! Jajajaja me gusta muchooooo!!

Noelia: Me acabo de quedar anonadada, vaya pasada!!!!!