Amazon filtrando Motorolas

Amazon lo ha vuelto a hacer, primero filtró detalles sobre el Motorola One action, y ahora acaba de hacer lo mismo con Motorola One Zoom. Parece que haya duendes por las oficinas de la compañía, o eso o no saben cómo utilizar un ordenador sin desvelar datos secretos.

Dentro de lo que han dado a conocer hay buenas y malas noticias, como siempre, vamos a verlas.

La cámara tendrá Dual OIS, que alguna vez hemos comentado ya que significa Estabilizador de Imagen Óptico. Será un sensor de 48MP Quad Bayer, que se estabilizará de igual modo que la cámara telefoto.

Basado en el texto que hay al lado de la cámara en la parte trasera del teléfono, la lente telefoto será de 81mm, mientras que la lente gran angular será de 13mm, con la cuarta cámara siendo seguramente un sensor de profundidad. La cámara telefoto ofrecerá zoom óptico de 3x.

El Motorola One Zoom usará como procesador el Snapdragon 675, que debería ser más rápido que el Exynos 9609 que llevan el One Vision y el One Action, pero no por demasiado margen.

En memoria y almacenamiento tendremos 4GB y 128GB respectivamente, con UFS para transferencias rápidas, y opción de ampliar con microSD. A lo mejor esperábamos que se estiraran un poco más con las cifras en estos departamentos, y veréis porque cuando lleguemos al precio.

El teléfono no formará parte del programa Android One, e incluye integración especial con Alexa y otras particularidades de Amazon. Dejaremos caer que esto puede estar ligado a ciertas regiones donde Amazon tenga exclusividad, por lo que no es seguro que todos los One Zoom lo tengan.

Con todos los añadidos de Amazon, el precio del Motorola One Zoom será bastante alto, unos 400 euros. Se puede pensar que no es demasiado si tenemos en cuenta las cámaras y su flexibilidad, con posibilidad microSD, jack para auriculares, etc.

Pero su procesador podría ser un lastre que no deje triunfar al teléfono de la manera que sus desarrolladores querrían, y sus opciones de memoria y espacio se antojan algo limitadas. Aún así, esperaremos a ver el conjunto completo.