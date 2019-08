El último desnudo de Paco León ha abierto un debate sobre la depilación

No hay verano sin el posado de Ana Obregón y sin el desnudo de Paco León. El actor de La casa de las flores lleva años protagonizando posados sin ropa en su cuenta de Instagram donde suma 1,3 millones de seguidores. Este jueves, 15 de agosto, el sevillano ha vuelto a subir la temperatura de su cuenta con un desnudo integral.

Paco ha querido compartir una imagen donde aparece sujetando una maguera con la mano derecha y cubriendo sus genitales con la izquierda (ya sabéis, para que la censura de Instagram no quite la foto). Una imagen que se repite en muchas casas de verano españolas, donde se refrescan con un buen chorro de agua fresca antes de entrar en casa.

Paco León subió esta foto el pasado miércoles, un día después decidió borrarla / Instagram

“El manguerazo de toda la vida”, ha escrito el actor junto a la publicación que, en menos de 24 horas, suma más de 155.000 me gusta. ¿Y qué ha sido lo más comentado de la foto por sus seguidores? Pues nada más y nada menos que el vello púbico del artista.

La mayoría de los comentarios que podemos leer en la publicación tienen que ver con ello. Desde los que halaban la decisión de Paco de dejárselo crecer hasta los que le piden que se lo afeite.

Hasta cantantes como Rayden han querido compartir su opinión. “¡Viva el vello!”, ha escrito. Pero no todo van a ser halagos, otros han querido expresar que no les gusta nada su decisión de no quitarse esos pelos: “A ver si nos depilamos”.

Por suerte, Paco León es una persona a la que este tipo de comentarios le afectan más bien poco y seguirá haciendo con su cuerpo lo que quiera. ¡Y muy bien que hace! Eso sí, la foto ha sido borrada un día después de que la subiese.

No se trata del único desnudo que ha protagonizado esta semana. El actor compartió una imagen en la Isla de Menorca, disfrutando de un atardecer en una paradisiaca playa. Además, aseguró que estar en la naturaleza es una de las cosas que más le gustan en la vida.

“Lo siento, pero esto es lo que más me gusta en el mundo”, escribió junto a la publicación. Y es que no hay nada como conectar cien por cien con la naturaleza.