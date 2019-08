Halle Berry supera la censura de Instagram en su 53 cumpleaños

Halle Berry es una de las actrices más queridas de Hollywood, no solo por su talento, sino por su increíble personalidad. Ejemplo de ello es su cuenta de Instagram donde suma 5,5 millones de seguidores.

El pasado miércoles, 14 de agostos, la actriz cumplió 53 primaveras. Para celebrarlo, quiso desafiar la censura de Instagram y posar sin sujetador, con una camiseta mojada y marcando pezones. Un movimiento free nipple total, que nos encanta.

Pero la actriz de Monster’s Ball quiso ir un paso más allá y en la camiseta que luce lleva un divertido mensaje puesto: No Bra Club (El club sin sujetadores. En tan solo un día ha superado el medio millón de me gusta. ¡Y no nos extraña, Halle sale impresionante!

Ver esta publicación en Instagram Leveled up, Circa ‘66. Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 14 Ago, 2019 a las 9:53 PDT

Junto a la foto, Berry ha escrito el siguiente comentario: “Subiendo de nivel desde el 66”. Por supuesto, la actriz ha recibido muchas felicitaciones entre sus comentario. No han faltado la de algunos de sus compañeros de profesión:

Viola Devis: “Feliz cumple, Halle. Tienes un alma hermosa. Te quiero hermana”

Ciara: ¡Felicidades, madre caliente!

Naomi Campbell: “Felicidades, preciosa”

Lo último que ha hecho Halle Berry ha sido la tercera entrega de John Wick, donde da vida a Keith T Powers y donde comparte escena con Keanu Reeves. Además, en 2020la veremos en la película Bruised.