Diferentes generaciones han quedado maravilladas este verano con la serie EUPHORIA. Derry Girls transcurre en los 90. Sin embargo, en esa década, quedábamos impactados por series como Cinco En Familia, Dawson Crece, Twin Peaks o Friends. Algunos, por Los Vigilantes De La Playa, que, además de película, tuvo hasta Los Vigilantes De La Noche, un spin-off en el que David Hasselhoff/Mitch Buchannan y los suyos eran investigadores privados.

En dichos años 90, el cantante Usher también era el novio de la prota de la serie Moesha, que, a su vez, no era otra que Brandy. Clueless (traducido en España como Fuera de Onda y película vital para ti, que naciste en los ochenta), también se convirtió en serie. En LOS40 activamos el mood nostalgia para hacer un repaso por las series de que hace casi treinta años nos hacían sentirnos identificados con sus tramas y que, a día de hoy, nos siguen inspirando. Comenzamos con el homenaje, nostálgicos:

SENSACIÓN DE VIVIR

El código postal 90210 nos teletransporta a una pandilla que todavía contaba con Luke Perry entre sus filas. Ahora han vuelto, con un sorprendente revival/autoparodia de la serie en la que los hermanos Walsh llegaban a Beverly Hills procedentes de Minnesota.

Telecinco programó para su franja de tarde dominical Sensación de Vivir La Nueva Generación en 2009, que terminó siendo retirada por sus bajos índices de audiencia, a pesar de las apariciones estelares de Shannen Doherty y Jennie Garth.

Las series que todo millenial debería revisar

SEXO EN NUEVA YORK

Basada en el libro de Candance Bushnell, la serie narraba las andanzas de cuatro mujeres fabulosas y empoderadas como son Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha, que rebosan la treintena, y se proclaman adictas al Cosmopolitan, la comida china, y a los Manolo Blahnik.

También tuvieron su continuidad en la gran pantalla en dos ocasiones, y consiguieron que los outfits y rincones de NY que iban apareciendo se transformaran inmediatamente en sitios icónicos. Cuenta con una lista de numerosos cameos a lo largo de sus seis temporadas, desde Jon Bon Jovi o Alanis Morissette hasta Geri Halliwell o Bradley Cooper.

BUFFY CAZAVAMPIROS

Sarah Michelle Gellar se convirtió en la heroína de muchos adolescentes, a las que robó el corazón en vez de arrancárselo con su inseparable estaca. En su merchandising, "la cazadora de Sunnydale" contó hasta con cómic propio y videojuego para la Play Station 2. Años antes de la serie, la película que la precedía era protagonizada por Kristy Swanson y nuestro llorado Luke Perry.

ES MI VIDA

Muchos recordaréis My So-Called Life, la serie protagonizada por Claire Danes (por cuyo papel fue galardona en 1995 con el Globo de Oro, y que se emitía en Canal +, descubriéndonos a Jordan Catalano/Jared Leto, que traía por la calle de la amargura indie a Angela Chase, y a sus amigos Rayanne y Rickie, que aparte de aconsejarle sobre tintes de pelo también oían sus plegarias amorosas.

BLOSSOM

"¿Qué nos traerá el futuro? ¿Quién pueda adivinar? Si escuchas lo que digo, no te deprimirás". Mayim Bialik/Blossom Russo (antes de ser una de las protagonistas de The Big Bang Theory) y las peripecias de sus hermanos Joey y Anthony y su amiga Six LeMeure nos entretuvieron durante cinco temporadas, y Joey Lawrence competía en las carpetas teenagers junto a Kirk Cameron o Jesse Katsopolis.

MELROSE PLACE

Ese sitio donde todos quisimos vivir, aunque su remake corrió la misma mala suerte que el de 90210. Jake Hanson despuntó como affaire de Kelly Taylor en Sensación de Vivir, y su personaje continuó como nexo introductorio a esta comunidad en la que vivían villanas como Kimberly o Amanda. La madre de esta última, nos adentraba en el universo de MODELS, otra de las series de la factoría Aaron Spelling que emitió Telecinco y nos hizo las tardes de verano menos aciagas.

LOS ROMPECORAZONES

Cómo no mencionar en este arrebato de nostalgia a los australianos con los que más flipábamos, en la que Bogdan Drazic, que se paseaba en patines la mayor parte del tiempo como Leticia Dolera en ASDC, y Anita Scheppers, lideraban a otra de las pandillas, la del Hartley High, que nos acompañaba en las mañanas de verano en La 1, como Las Gemelas de Sweet Valley. En Hispanoamérica se tradujo como Aprendiendo a Vivir. Y no les faltaba razón, porque les sucedía de todo.