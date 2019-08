Así reaccionó Bebe Rexha a la inesperada actuación de un seguidor

Ser una artista reconocida a nivel internacional tiene sus ventajas y sus desventajas. Te levantas por la mañana y no sabes con qué puede sorprenderte el día. Y si no que se lo digan a Bebe Rexha, quien ha protagonizado un momento único junto a uno de sus más fieles seguidores.

Todo ocurrió durante el Meet & Greet con sus seguidores en una de las fechas de su actual gira. Cuando llegó el turno del siguiente fan, la artista estaba preparada para saludarlo, abrazarlo y posar para la foto de honor, pero lo que ocurrió segundos posteriores pilló por sorpresa a más de uno/a.

El joven comenzó a interpretar varios fragmentos de un rap compuesto por él mismo que habla sobre su artista favorita. La cara de Bebe era un poema. Con la boca abierta, no daba crédito al talento de su fan, quien terminó por conquistarla cuando concluyó la escena con un bonito piropo. "Give her a dress, because this pretty girl really is the best" ("Dadle un vestido porque esta chica guapa es de verdad la mejor"), decía.

La reacción de Rexha ante este inesperado momento fue la de fundirse en un emotivo abrazo con el joven seguidor que cautivó su corazón aquella noche.

A fan surprised @BebeRexha yesterday with a rap he wrote about her. ❤️ pic.twitter.com/bTevTDvwtM — Music News Facts (@musicnewsfact) August 20, 2019

De este modo, la intérprete de Say My Name demuestra que sus seguidores pueden hacerla feliz con cualquier cosa. Una bonita carta, una manualidad o, incluso, un rap dedicado y compuesto por ellos mismos.

Y tú, ¿cómo reaccionarías a este momento?