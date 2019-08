Lola Índigo critica el regreso anticipado de ‘Operación triunfo’

Operación triunfo volverá en 2020 con una nueva edición, tal y como confirmó hace unas semanas TVE. Se trata de una decisión que le ha valido a la cadena pública para recibir un aluvión de críticas de todos los seguidores del programa que han puesto el grito en el cielo porque saben que de esta manera están rematando el éxitoso formato de Gestmusic.

Y es que a pesar de los evidentes síntomas de desgaste que se observaron en OT 2018 y la promesa de darle un descanso al espacio, la Academia volverá a abrir sus puertas el próximo año, decisión que no solo no comparten los fans, también una de sus concursantes más exitosas: la mismísima Lola Índigo.

La cantante de éxitos como Ya no quiero ná o Maldición ha criticado el regreso anticipado de Operación triunfo en una entrevista que ha concedido a La Voz de Galicia. "Creo que es una obviedad que tendrían que haberlo dejado respirar entre OT 2017 y OT 2018. De hecho, yo también, por el bien de los chicos de la próxima edición, dejaría un poco de aire", ha dicho.

Y añade: "Yo viví en China y allí hay mil realities y talent shows de todo tipo y hay cabida para todo, pero España es un país pequeño y a la gente no le da tiempo a procesar a tanta peña. Hay que dejarlo respirar un poquito, somos personas con sueños y esto no es la gallina de los huevos de oro".

Y tú, ¿crees que Operación triunfo necesita un descanso o estás deseando conocer a la nueva hornada de triunfitos?

Se pronuncia sobre la gira de 'OT 2017'

Lola Índigo, anteriormente conocida como Mimi Doblas, también ha asegurado en la misma entrevista que en la gira de OT 2017 se sintió "la última mierda". "No me afectó a la autoestima porque si no yo no hubiera sacado la cabeza, la verdad. Hoy en día lo pienso y digo: 'Hostia, no sé cómo tuve la fuerza para verme yo como era'. Cuando nadie da un duro por ti, pero tú en tu cabeza te imaginas de otra forma, es chungo", cuenta la cantante.

"Siempre he dicho que creer es crear. Si tú crees que eres una cosa y trabajas para hacerlo, estudias, entrenas, te preparas... al final lo puedes conseguir y no es ni Mr. Wonderful ni mierdas, es una realidad. Hay que trabajar para conseguir las cosas, y sobre todo mantenerte fuerte y no dejarte caer", concluye.