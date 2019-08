Ahora sí, Billie Eilish se hace con el trono

Desde que Bad Guy vio la luz el 29 de marzo de este año, Billie Eilish se ha consolidado como una de las jóvenes artistas más prometedoras de la industria de la música actual. Y no es para menos. Su original y novedoso estilo musical ha marcado un antes y un después en un panorama en el que los ritmos latinos eclipsan cualquier otro sonido que no se asemeje.

La canción ha ayudado a que el talento de Billie Eilish salga a la luz a nivel internacional, permitiendo que otros temas menos escuchados como When The Party's Over y Bury a Friend ocupen las playlists de sus millones de seguidores alrededor del mundo. Pero esto no es lo único que Billie tiene que celebrar.

Sus ritmos de electropop y pop alternativo la han llevado a conseguir su primer Número 1 en Estados Unidos. En concreto, lo ha hecho en la exitosa lista de Billboard Hot 100, destronando así a los intocables Lil Nas X y Billy Ray Cyrus y su Old Town Road (Remix).

Este tema country batía el récord de sumar 19 semanas en la lista, superando a Los del Río con Macarena. Pero el joven rapero y el padre de Miley Cyrus se han visto eclipsados por la artista que rondaba en la segunda posición desde hacía 9 semanas.

Así es. Billie Eilish toma las riendas y saca su corona a relucir tras meses de lucha. Aunque lo cierto es que no es el primer récord que consigue con este tema. Tal y como informa Billboard, con tal solo 17 años, Eilish es la primera artista nacida en los 2000s en ocupar la primera posición de esta lista.

Ver esta publicación en Instagram hamburg show tonight went vraazy🐉🐉 Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 16 Ago, 2019 a las 3:25 PDT

Pero sin duda, este nuevo triunfo ya sentencia su carrera como una de las más prometedoras de la industria. Y no lo decimos nosotros, sino los números. De hecho, este mismo tema escala hacia las posiciones más altas de la Lista de LOS40, subiendo de la 12ª a la 11ª posición en esta misma semana. Tal y como nos han advertido en más de una ocasión, "despacito y con buena letra" puedes conseguir cualquier cosa.

El éxito de Billie Eilish es imparable. Rostros como los de Justin Bieber, BlackPink, Khalid o Camila Cabello no han podido evitar caer rendidos ante el talento de la de Los Ángeles y los ritmos de Bad Guy.

Admítelo, tú tampco puedes dejar de tararear su melodía.