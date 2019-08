Anitta agradece a Mariah Carey lo importante que ha sido para su carrera

Anitta es, sin lugar a dudas, una de las artistas del momento. La cantante brasileña ha demostrado que ha llegado a la industria de la música para quedarse, convirtiéndose en la intérprete de reguetón más seguida de Instagram. ¡Cuenta con 40 millones de seguidores! Nada mal.

El pasado mes de abril, Anitta lanzó su cuarto disco de estudio, Kisses, demostrando su gran capacidad creativa. Se trata de un álbum visual donde explora distintos géneros musicales: desde el urbano hasta el dance, pasando por temas más pop.

Pero su carrera como artista no hubiese sido la misma sin la inspiración de otra gran diva de la música: nada más y nada menos que Mariah Carey. Este lunes, 19 de agosto, Anitta ha compartido un post muy especial en su cuenta de Instagram donde habla sobre lo importante que fue la intérprete de Always Be My Baby en su vida.

Y lo hace justo el día en que la cantante ha comenzado a seguirle en redes sociales. ¡Imaginad cómo ha tenido que sentirse Anitta cuando ha visto que su mayor ídolo del mundo la sigue en Instagram!

Junto a una foto con todos los discos que tiene de Carey (que no son pocos), Anitta ha empezado a escribir:

“Mi familia me ha despertado hoy diciéndome que Mariah Carey me sigue. Para los que no lo saben, mi madre y mis dos tías estaban obsesionadas con ella. Cuando nací, las superé y me convertí en una fan mucho más grande. Por eso comencé a decir desde pequeña que quería ser cantante. Mi tío nos regalaba todas las Navidades un nuevo CD de Mariah Carey y lo celebrábamos a gritos (en ese tiempo no teníamos dinero para comprarlos)”.

Anitta continúa relatando que, por aquel entonces, sus tías y su madre se turnaban el disco. Además, la cantante ha asegurado que la primera vez que escuchó el concierto de Mariah por la radio se le caían las lágrimas de emoción.

Con la naturalidad con la que nos tiene acostumbrados Anitta, ha terminado explicando por qué ha querido compartir esta historia con todos sus segudores:

“No me importa una mierda que solo sea un follow de Instagram. No estoy intentando una hazaña, una quedada o una respuesta por aquí… en realidad no estoy intentando una mierda. Solo comparto lo loca que es la vida. Crecí con ella en mi corazón y la veía como una inspiración inalcanzable. Ahora ella sabe quién soy. Es una puta locura”.

Por supuesto, la diva del pop ha contestado al post, diciendo que le alaban muchísimo sus palabras. Ya imaginamos a Anitta en casa gritando de la emoción:

“Anitta, ¡ni siquiera sé qué decir! Gracias por apreciar mi música. ¡Estoy tan orgullosa de ti por haber hecho realidad tus sueños! Espero conocerte pronto, tal vez pronto en Brasil, ¡uno de mis sitios favoritos del mundo! Amor para ti y para tu familia”.

Quién sabe, quizá en los próximos meses veamos una foto de Mariah y Anitta por las playas de Río de Janeiro.