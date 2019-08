África de ‘OT 2018’ y su drama con las uñas antes de entrar a quirófano

Los chicos de Operación Triunfo 2018 han demostrado que están de lo más unidos. Desde que salieron de la academia, los dieciséis concursantes siempre se han apoyado, pero no solo en sus carreras musicales, también en sus vidas personales.

Por eso no nos ha llamado la atención que África haya compartido una imagen en redes sociales donde aparece junto a su pareja, Damon, y su compañero Alfonso, en una cama de hospital. Tal y como explica en Twitter fue operada de apendicitis y se lo tomó con mucho humor: “Never forget: esta foto pre-quirófano, y menos aún cuando Alfonso llegó al hospital y me dijo que seguro que mi apendicitis había sido por el cilantro de sancocho que me cocinó la noche anterior”.

Pero lo que más ha llamado la atención de algunos de sus seguidores ha sido las uñas de la ex triunfita. África se metió al quirófano con las uñas postizas. ¿Y cuál es el problema? Que para una operación debes quitarte el esmalte debido a que este impide medir correctamente la concentración de oxígeno en sangre con un pulsioxímetro, que se coloca en los dedos de la mano.

La madrileña ha querido compartir, en tono de humor, lo que ocurrió a través de un vídeo que ha subido en Twitter y por qué entró con las uñas puestas.

Las uñas y el quirófano 💅🏼 pic.twitter.com/zSj5gHiy9d — Á F R I C A (@africaot2018) 19 de agosto de 2019

“Me estáis preguntando mazo de personas por lo de las uñas. Y yo, la verdad, es que no me lo había planteado hasta que llegué allí. Cuando llegué, me dijo una enfermera: ‘¿te las puedo arrancar? Con acetona seguro que se va’ Y yo le dije ‘esta uña no se arranca ni se va con acetona. Necesitas a una persona que la lime un buen rato y haga un montón de movidas para quitarla”, ha empezado a relatar.

África ha continuado: “Córtamela con un cuchillo, por ejemplo, pero no se puede arrancar de verdad, lo siento. Si me arrancas la uña, me arrancas mi uña y eso no me haría especial gracia, sinceramente. Al final, me engancharon, la cosa que me tenían que enganchar en el dedo gordo del pie”.

El tono de humor de la ex triunfita no ha gustado a todo el mundo en redes y han sido muchos los que han criticado su comportamiento, asegurando que el personal sanitario no está para hacer las uñas a nadie.

Por su parte, y tras leer algunos tuits negativos, África ha salido a defenderse, asegurando que el vídeo estaba todo el rato en tono de humor y que solo tiene buenas palabras hacia las personas que le atendieron en el hospital:

“Por favor, que se me saltan los puntos. Que tenía apendicitis, mujer, que se opera de urgencia. Estoy simplemente sacando el lado bueno a una situación de mierda (…) Que alguien vaya ahora mismo al Hospital Clínico San Carlos y pregunte a las niñas tan lindas de la UPA que me estuvieron cuidando las 7 horas antes de la operación si yo me reí de alguien. ¿De verdad os habíais creído que yo he hablado así a alguien? Era una puta anécdota”.