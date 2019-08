Catherine Zeta-Jones se declara fan de la reina Letizia

Letizia es una de las reinas más seguidas por la prensa internacional. Sus estilismos, su elegancia y su saber estar han hecho que se convierta en toda una inspiración en el mundo de la moda.

Pues bien, entre sus seguidoras se encuentra una de estrella de Hollywood: nada más y nada menos que Catherine Zeta-Jones. La actriz de La Trampa es la protagonista de la portada de septiembre de la versión española de Vanity Fair y ha asegurado que es una “gran fan” de la monarca.

Aunque no ha tenido el placer de conocerla, Zeta-Jones ha coincidido con algunos de los miembros de la realeza, tal y como asegura en la entrevista: “He conocido algunos miembros de la familia real”. Eso sí, por ahora el destino no ha hecho que coincida con Letizia: “No he coincidido con la reina Letizia, pero soy una gran fan”,

Catherine Zeta-Jones junto a su hija Carys Douglas / Vanity Fair

No es extraño que haya coincidido con algunos de los miembros de la realeza teniendo en cuenta que la actriz ha veraneado en Mallorca. De hecho, tal y como asegura en la entrevista, fue allí donde su marido, el actor Michael Douglas, la conquistó.

La actriz cuenta que Douglas se enamoró de ella cuando vio la película de El Zorro: “Coincidimos en un festival y Antonio Banderas y Melanie Griffith nos presentaron”.

Aunque en un principio, Catherine pasó de él, empezaron a quedar y Douglas la invitó a su casa de Mallorca. Ella aceptó y allí comenzó su relación. Desde ese momento, no hubo verano que no pasase unos días en la isla balear, acudiendo a cenas llenas de socialités, políticos y empresarios. Entre ellos, algunos miembros de la familia real.

Por desgracia, Douglas puso a la venta su villa mallorquí hace cinco años. Aunque todavía no ha conseguido venderla y a principios de julio la pareja disfrutó de unos días en la villa.