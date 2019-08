¿Qué significa el nuevo vídeo de BTS? Las redes se inundan de teorías

En pleno periodo vacacional, BTS ha sorprendido a sus seguidores con la publicación de un inesperado vídeo que ya ha hecho saltar todas las alarmas en las redes sociales.

Su título es ARMY ZIP, el título que supuestamente hace referencia a la membresía de su club de fans. Pero el ejército de fans del grupo no están del todo convencidos.

Las imágenes que conforman este proyecto audiovisual nos muestran a unos V, Jin, Jimin, RM, J-Hope, Suga y Jungkook con estilos variados: rebeldes, osados, e, incluso, a punto de convertirse en los próximos James Bond. Un estilo al que, sin duda, no nos tienen del todo acostumbrados, sobre todo, a diferencia de su último gran proyecto Map Of The Soul: Persona.

Entre estas escenas aparece una fecha que ha dado de qué hablar. Octubre de 2019, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de BTS. ¿Será este el mes de su comeback? ¿Será ARMY ZIP un adelanto de lo que nos ofrecerán en su regreso?

Las redes sociales se han inundado de todas estas teorías que han convencido a más de uno y más de una. De hecho, no nos extrañaría que estuviesen en lo cierto, ya que no hay mejor forma para volver que utilizando un nuevo y poderoso estilo (y a través del anuncio de su Club de Fans oficial para lanzar una importante pista).

Pero, ¿qué es realmente el ARMY ZIP? Se trata del club de fans oficial de la banda en el que sus seguidores pagan una cuota anual, forman parte de esta organización y, además, reciben un kit de merchandising de su grupo favorito. Y no solo eso, sino que también entran en sorteo de entradas de conciertos.

Y tú, ¿crees que la exitosa banda de K-Pop acaba de lanzarnos un nuevo avance de lo que traerán en su comeback?