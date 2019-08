Ava Max lanza ‘Torn’, una canción sobre los sentimientos opuestos en las relaciones

Ava Max es una de las artistas pop revelación del pasado 2018. La pusimos en el radar gracias a su Sweet But Psycho y se convirtió en una imprescindible de nuestra lista con So Am I. Este mes de agosto ha lanzado dos nuevos temas, Freaking Me Out y Blood, Sweat & Tears, demostrando lo bien que se mueve en el pop.

Pero no son los únicos lanzamientos que ha hecho este verano. ¡Ni mucho menos! La joven de 25 años ha sorprendido este martes, 20 de agosto, con un nuevo tema: Torn. Se trata de un tema pop con tintes disco de lo más pegadizo. En la misma línea que sus anteriores singles, Ava nos pone en el punto de vista de una persona que no sabe si quiere continuar con su relación. Todo muy profundo.

Junto al single, Max ha lanzado también el vídeo lyrics. ¡Y es una pasada! Con un estilo que recuerda a los cómics de los años sesenta, la letra de la canción aparece entre recortes de bocadillos y personajes del estilo pop art.

La propia Ava Max, ha asegurado en un comunicado oficial sobre el single que habla sobre esa sensación de sentir dos emociones totalmente opuestas al mismo tiempo: “El amor y el odio son dos de las emociones más fuertes que sentimos en las relaciones. Torn explora el conflicto que existe entre ellos y con el que todos pueden identificarse”.

Además, cuando en su cuenta de Instagram, cuando anunció que el single ya estaba publicado, aseguró que se trataba de una de sus canciones favoritas. Pero no es lo único que va a lanzar Ava próximamente. La cantante tiene previsto publicar un vídeo en los próximos días. ¿Será el de Torn?

Torn formará parte de su álbum debut, que cada vez está más cerca. Tendremos que esperar para conocer la fecha de salida.