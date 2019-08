Huawei Mate X actualizado antes de salir

Después de que Samsung se viera forzado a retrasar la salida de su primer móvil plegable, el Galaxy Fold, para arreglar los problemas que tuvieron, Huawei hizo lo propio con el suyo, el Mate X.

Recientemente hemos sabido que su lanzamiento se espera finalmente para noviembre, pero ahora hemos conocido algún detalle más de porque esa larga espera desde la fecha inicial de junio, aparte de para asegurarse de la durabilidad del teléfono.

Parece que la compañía no sólo ha estado cambiando detalles externos, como su competidora coreana, en lo que a bisagras y pantalla se refiere, sino que se ve que han estado aprovechando el tiempo para que su móvil no se quede atrás tecnológicamente por estos meses de demora, y han actualizado algunos componentes.

Por lo pronto, el Mate X se lanzará con el procesador Kirin 990, el último avance de la compañía, que ni siquiera se ha anunciado en sociedad todavía. Este procesador es el que correrá por las venas de los próximos teléfonos de gama alta de Huawei, el Mate 30 y el Mate 30 Pro.

Además, han cambiado sus sensores de cámara, que recordaban mucho a los del Mate 20, por sensores similares a los que encontramos en los más nuevos P30. Eso significa que el tirador principal pasa a usar RYYB en vez de RGB, ofreciendo un increíble rendimiento a baja luz.

Así que parece que la espera le va a sentar bien al Huawei Mate X, puesto que va a venir con unas mejoras que por el lado de Samsung no se han hablado. No queremos decir que no nos vayan a sorprender con actualizaciones cuando sepamos la fecha exacta, pero Huawei podría haberle ganado en este aspecto.

No descartamos un contraataque de Samsung, aunque las fechas de salida se acercan y el margen de maniobra debe ser mínimo. No hay que alarmarse, tampoco es que el Galaxy Fold vaya a salir desfasado ni mucho menos, pero nos preguntamos si se esperaban estos cambios en su máximo rival.