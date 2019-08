Nicky Jam y Sech, candidatos de la semana a la lista

Esta semana solo hay un candidato a la lista, pero que cumple con los requisitos para triunfar en verano: se trata de Atrévete, la colaboración entre Nicky Jam y Sech. Un tema de reggaetón con un toque romántico que puede devolver al chart de LOS40 a Nicky Jam, quien estuvo hace muy poco con nosotros con Back in the city, junto a Alejandro Sanz. En esta ocasión, el cantante nacido en Boston se ha unido a Sech, un músico panameño cuyo nombre real es Carlos Isaías Morales Williams. No es la primera vez que trabajan mano a mano: Nicky Jam y Sech han colaborado antes en temas como el remix de Otro trago y Cuaderno, una canción de Dalex en la que ambos participan.

Esta nueva alianza muestra la excelente sintonía que hay entre ambos, que además es fructífera, pues Atrévete ya lleva 30 millones de reproducciones en YouTube. Si quieres que este sábado se incorpore a la lista, demuestra tu apoyo con el HT #MiVoto40. ¡Mucha suerte!