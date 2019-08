Logan Sampedro (‘Supervivientes 2018’) muestra las secuelas de un accidente con un dron

Logan Sampedro, uno de los finalistas de Supervivientes 2018, ha dado un buen susto a sus seguidores estos días. ¿La razón? Ha tenido un accidente con un dron. El míster España 2017 ha compartido en sus redes sociales la herida que le ha dejado el golpe en el ojo izquierdo.

Lo ha hecho a través de dos fotografías donde Logan muestra parte del proceso de curación. De hecho, en una de las imágenes lo vemos paseando por el hospital con una venda en la cabeza.

Además, en sus historias ha compartido cómo tiene el ojo: totalmente rojo. También el parche que tiene que llevar los próximos días.

Tal y como ha anunciado en sus redes sociales, ya está dado de alta y se encuentra en casa. Según el parte médico, Logan había sufrido un traumatismo ocular.

Logan ha querido agradecer a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud. Lo ha hecho, a través de su cuenta de Instagram con unas bonitas palabras: “Agradezco a toda la gente que pregunta por mi estado,gracias por vuestros mensajes. No he tenido buenas noticias pero no puedo entrar en detalles. Tiempo de reposar y replantearse todo. No me dejan estar mucho con el móvil. Os dejo foto del fatídico día·.

Aunque el ex Superviviente haya dejado el hospital continúa haciéndose pruebas en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Madrid. En sus últimas historias de Instagram, el joven ha publicado que posiblemente el accidente haya dejado secuelas: “Los resultados han sido bastante negativos. Sigo pendiente de más pruebas, de momento una larga temporada de reposo. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo”.

Logan ha compartido con sis seguidores el estado de su ojo / Instagram

Tendremos que esperar para conocer cómo se va desarrollando Logan. Esperemos que todo se quede en un susto.