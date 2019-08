Martin Garrix comparte una foto con su novia Charelle y nos morimos de amor

Con tan solo 23 años, Martin Garrix es uno de los DJs más famosos del mundo. Tema que hace, canción que se convierte en éxito. El holandés se encuentra en plena gira, pinchando en los mejores clubs del mundo y en los festivales más solicitados (recordad que verano es la época fuerte para los que se dedican a la electrónica). ¿Su último destino? Las Vegas. Vamos, que el bueno de Martin no para quieto.

Eso sí, ha tenido unos minutos para sentarse, elegir una preciosa foto de su galería del móvil y escribir unas bonitas palabras dedicadas a la palabra que le ha robado el corazón. Nos referimos, ni más ni menos, que a la modelo Charelle.

“A día de hoy me pregunto cómo me aguantas. Te quiero mucho, gracias por estar siempre ahí para mí y para todas las personas de tu alrededor. Aprendo cosas nuevas todos los días gracias a ti”, ha escrito el productor de Scared To Be Lonely.

La foto que acompaña al texto no puede ser más tierna. En blanco y negro, vemos al DJ con una sonrisa de oreja a oreja con una guitarra en la mano. A su espalda, abrazándole, se encuentra Charelle.

La imagen ha recibido más de un millón de me gusta y miles de comentarios. ¡Incluso han comentado algunos de los colegas de profesión de Martin! Sin ir más lejos, David Guetta ha comentado lo siguiente:“El mejor sentimiento del mundo. Me alegro mucho por vosotros, hermano”.

La pareja lleva saliendo desde 2017 y, aunque llevan discretamente su relación, el DJ a veces comparte imágenes con ella. Eso sí, en muy contadas ocasiones. La modelo, al igual que el productor, tampoco es de gritar a los cuatro vientos el amor que siente a través de las redes sociales.

Eso sí, por el día de su cumpleaños, el 14 de mayo, le dedicó un bonito post con algunas de las fotos que se han echado en sus dos años de relación. “Feliz cumpleaños, cariño. Gracias por todos los preciosos momentos que hemos compartido”.

Sin lugar a dudas, se trata de una de las parejas más queridas del mundo de la electrónica. ¡Y es que hacen una pareja preciosa!