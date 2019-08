Carlos Right sorprende a sus seguidores con un look rubio

Carlos Right no ha parado desde que salió de la academia de Operación Triunfo. De hecho, es el único que ha sacado un álbum completo de su generación: Atracción. ¡Y no le ha ido nada mal!

Aunque la gira de Operación Triunfo 2018 ha tenido que terminar antes de lo previsto, debido a que no estaban llenando el aforo en sus últimas fechas, Carlos no tardará en volver a subirse a los escenario. Eso sí, esta vez lo hará en solitario con su propio tour.

Right dará comienzo a su gira el próximo 3 de octubre en la sala Moon de Valencia y acabará el 24 de noviembre en Madrid, pasando por Bilbao, Barcelona, Girona y Sevilla. Pero, antes de empezar a recorrer España solo, tiene mucho que preparar. ¿Lo primero? Pasar por la peluquería para ponerse bien guapo.

De este modo, este jueves 22 de agosto, Carlos Right ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo cambio de look. ¡Y es que el ex triunfito ha decidido aclararse el pelo con unas mechas muy californianas! Para ser sinceros, no le queda nada mal.

“¿Qué os parece el nuevo look? Ganas de gira”, ha escrito el artista junto a una foto espejo donde aparece luciendo su nueva imagen. Carlos ha decidido apostar por un tono más rubio para su pelo. Con el moreno que ha cogido este verano y el pelo más claro, parece recién salido de las playas de Los Ángeles. ¡Y eso que él es de Barcelona!

En menos de doce horas, la imagen cuenta con casi sesenta mil me gusta y cientos de comentarios, donde alaban su nueva imagen. “Muy surfero, tú”, “Me caso ya” o “Te como”, son solo algunas de las respuestas que ha recibido. ¡Y es que su peinado ha causado sensación!